Силвия Великова разказа скандални подробности за свалянето си от ефир пред СЕМ!

Съветът за електронни медии (СЕМ) се среща днес с журналисти от Редколегията на БНР заради кризата в радиото.

На срещата присъстват журналисти от Програма "Хоризонт", Програма "Христо Ботев" и бивши служители на Радиото, предаде offnews.bg.

В залата дойдоха и Силвия Великова, и Даниела Късовска, зам.-главен редактор на "Хоризонт" в оставка.

"Потресени сме от случващото се", пред СЕМ председателят на Редколегията Николай Петров. Той и колегите му водещи и редактори бяха единодушни, че свободата на Радиото е застрашена и тя не може да вирее при това ръководство.

Великова на свой ред взе думата и обяви, че представя на вниманието на СЕМ имейл, изпратен ѝ от и.д. директора на програмата Николай Кръстев. В него е заповедта, с която друг репортер е натоварен да отрази протеста срещу избора на Иван Гешев на 13 септември, а журналистката Диана Дончева - да води на нейно място "Преди всички" в същия ден.

Мейлът доказва, че тя действително е отстранена от ресора си и от предаването "Преди всички" - факти, които генералният директор и назначеният от него и.д. директор на "Хоризонт" Николай Кръстев отрекоха.

Великова разказа пред СЕМ, че генералният директор Светослав Костов я уведомил за натиска за свалянето ѝ от ефир ден преди това да се случи - на 12 септември. Тогава я поканил на разговор в Борисовата градина. Казал ѝ, че над него има силен натиск и е заплашен, че ако не отстрани нея от микрофона, децата му ще гладуват и няма да може да си намери работа. "Обадиха ми се четирима души", казал Костов. Трябвало да избира дали да изпълни нареждането или да подаде оставка. Добавил, че в противен случай ще пострада и радиото - ще бъде намален бюджетът и ще бъде обединено с БНТ. Разговорът протече приятелски и открито, каза Великова. Тя отговорила, че ако я свали от ефир, трябва да даде обяснение защо го прави. Костов отговорил, че ще посочи като повод случая с огласяването на лични данни на дете от Пловдив.

Великова предложила да потърсят друго решение. Попитала да звъннат ли на Борисов и да сигнализират. "Не, натискът не е от там", отговорил генералният директор.

Пред медийните надзорници ситуацията описа детайлно и Даниела Късовска. Тя говори за "безпрецедентен натиск и цензура" в Радиото и изтъкна, че това е в нарушение на ЗРТ. Късовска отново описа събитията от 12 и 13 септември и призова регулатора да направи така, че Радиото да може да работи свободно. Според нея отговорността е на ръководството, вкл. на Управителния съвет.

Късовска поиска директно оставката на генералния директор и УС и заяви, че не вижда как "Хоризонт" може да продължи да работи под тяхно ръководство.

Не искаме в ефира на радиото да звучи let It Be, не искаме да има протести за свободата на словото, коментира председателят на регулатора София Владимирова. Тя благодаря на Редколегията, че е представила своята гледна точка пред регулатора.

Веднага след срещата започва заседанието, на което съветът трябва да обяви какво ще предприеме след натиска над Програма "Хоризонт" от новото ръководство и безпрецендентното спиране на сигнала в цялата страна на 13 септември.

