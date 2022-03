София извика "С вас сме!" в подкрепа на Украйна

Концерт под мотото "С вас сме!" в подкрепа на украинската общност се проведе на площад "Александър Батенберг" в София, предаде БНР.

Той започна в 17 и продължи до няколко минути преди 21.00 часа. Участваха български и украински изпълнители - “Блус трафик”, No More Many More, “Подуене блус бенд”, Валди Тотев, Иван Лечев, “Джендема”, Развигор Попов, Петър Попов, Г.М.О. (Георги Минчев оркестра) и двама украински музиканти - Павло на китара и Владислав, избягал от войната млад саксофонист. Пяха също деца от центъра за бежанци в “Младост”.

Представлението започна с възгласи "Слава на България, "Слава на Украйна", "Българи-юнаци" и благодарности, че България е приела хиляди украинци на своя територия.

На площада дойдоха много млади хора и деца с украински знамена и балони в синьо и жълто.

Имаше и транспарант с призив към Владимир Путин да спре войната.

Олена Коцева от "Мати Украйна" поиска българският премиер да внесе решение в парламента България да помогне по всякакъв начин на Украйна, дори и с оръжие:

"Още тази седмица парламентът да вземе това решение - да се окаже помощ на Украйна по всякакъв начин. Имаме производство на военни изделия, които се търсят в Украйна! Има нужда от каски, има нужда от бронежилетки".

Един от организаторите - Васко Кръпката, каза преди началото на концерта:

"София може да е краен квартал на Европа, но София е Европа, София е Европа и свободния свят. Затова сме тук! Първо, за да покажем, че сме за мира. Второ, да покажем, че сме против агресията на Русия и трето - за да покажем, че ние сме европейци и ние сме част от свободния свят".

Андрей Николов от ситуационния център "Отворени врати" каза, че в момента украинската общност има нужда от организация за обучението на децата, които в България в момента са около 20 000:

"Нашият първи приоритет е за бежанците от Украйна, които пристигнаха тук. Вече има 20 000 деца! Това са предимно майки с деца. Трябва тук да направим украински училища за тези деца, за да могат да завършат образованието си. Нашият център мисли и за интеграция на майките на пазара на труда. Ако тези майки намерят работа и изкарват пари, ще плащат данъци. Това е добре и за България, а България също има нужда от работна ръка".

По време на концерта се събираха и дарения за помощ на украинската диаспора тук. Вероятно средствата ще бъдат насочени за организирането на училища за около 20-те хиляди украински деца в България.