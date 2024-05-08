Спортът по ТВ в сряда (8 май)

12.00 Тенис: турнир в Рим - МАХ Спорт 1
13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, пети етап, мъже - Евроспорт 1
19.00 Баскетбол: Черноморец Бс - Балкан Ботевград - МАХ Спорт 2
20.45 Баскетбол: „Фенербахче“ - „Монако“ - МАХ Спорт 4
21.30 Баскетбол: „Баскония“ - „Реал“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол ШЛ: „Реал“ - „Байерн“ - бТВ Екшън
22.00 Футбол: „Питърбро“ - „Оксфорд“ - Диема спорт 2
01.00 Футбол: Купа Либертадорес: „Талерес де Кордоба“ - „Барселона“ Гуаякил - МАХ Спорт 4
02.00 Хокей: мач от плейофите в НХЛ - МАХ Спорт 2
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