Ето кой кой е в проектокабинета на премиера Николай Денков

Коалиция "Продължаваме Промяната – Демократична България“ е готова със състав на кабинета "Денков“, който може да реализира управленската програма на ПП-ДБ. Ако получи подкрепа, правителството на акад. Николай Денков ще направи всичко необходимо да осъществи основните приоритети, сред които са влизането на България в Шенген и в еврозоната, борбата с инфлацията, изпълнението на всички забавени условия и мерки по националния План за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и промяна в подхода при подбора и финансирането на регионални проекти.



Представяме ви кандидатите за министри:



Акад. Николай Денков – министър-председател



Николай Денков е академик на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия. Член е на експертна група "Физически науки“ към Европейската космическа агенция. Ръководи лаборатория “Активни формулировки и материали" във Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски“.



Акад. Денков е в първия 1% на най-влиятелните учени в света в своята сфера. Научните му изследвания са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и техните многобройни приложения. Публикувал е над 180 научни статии, две от които в престижното списание Nature и по една в Nature Physics и в Nature Communications, както и 18 обзора.



Неговите разработки са цитирани над 10 000 пъти в научната литература (h-index = 50). Изнесъл е над 90 лекции на международни конференции, провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и изследователски институти. Съавтор е на 12 патента, включително шест международни и четири чуждестранни.



Ръководил е повече от 45 международни проекта, финансирани от чуждестранни фирми.



Работил е като гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), старши изследовател в института на фирмата Rhone-Poulenc (Франция), водещ учен в изследователския институт на фирмата Unilever (САЩ). Бил е гост-професор в Инженерното висше училище по индустриална физика и химия ESPCI-Paris и в университета в Лил (Франция).



За своите научни постижения акад. Николай Денков е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда “Питагор" на Министерството на образованието и науката и др.



От 2014 до 2016 г. акад. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове. През 2016 г. подава оставка поради несъгласие с политиката на тогавашното ръководство в МОН. През 2017 г. и 2021 г. e служебен министър на образованието и науката, а през 2021-2022 г. e министър на образованието и науката в редовното правителство на Кирил Петков.



Акад. Николай Денков е народен представител от Продължаваме Промяната в 49-ото Народно събрание. Избран е от 30-и многомандатен избирателен район – Шумен.



Асен Василев – министър на финансите



Асен Василев е роден на 9 септември 1977 г. в Хасково.



Средното си образование завършва в езиковата гимназия в родния си град.



В този период печели и международна награда за есе на английски език. За наградата се състезава с разработки от цял свят в Лондон. Завършвайки гимназия, Василев печели и "Златаровската награда“ за най-добър випускник.



Отличието има и парично изражение, което той дарява на училищния хор в знак на признателност. Приет е и впоследствие завършва "Икономика“ в Харвардския университет, след това специализира бизнес администрация и право в Стопанския и Юридическия факултет на Харвардския университет.



От 1999 до 2004 г. работи като консултант в "Монитор Груп“ в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка. Съосновател и президент е на "Евърбред“ – компания за ценообразуване на самолетни билети. Тя е частично финансирана от "Националния фонд за научни разработки на Сингапур“ и от първия инвеститор в Скайп. Съосновател и директор е на "Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност“. Преподавател е в Програмата за икономически растеж и развитие, филиал към Софийския университет "Св. Климент Охридски“.



През 2013 г. е министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство на Марин Райков. От 12 май до 16 септември 2021 г. е министър на финансите в служебното правителство на Стефан Янев. На 13 декември е избран за вицепремиер и министър на финансите в кабинета на Кирил Петков.



Андрей Янкулов – министър на вътрешните работи



Андрей Янкулов е роден през 1980 г. в гр. София. Завършва Немската езикова гимназия през 1999 г. и специалност "право“ в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ през 2005 г. След дипломирането си започва работа като юрисконсулт, а през 2007 г. след спечелен конкурс постъпва в Софийска районна прокуратура (СРП), където работи в отдел "Общоопасни и други престъпления“. Член е на Комисията за професионална етика към СРП в периода 2010 – 2014 г. и на Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество в периода 2013 – 2014 г. През август 2014 г. Янкулов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи, а в периода ноември 2014 г. – февруари 2016 г. е заместник-министър на правосъдието с ресор правителствената политика в областта на изпълнение на наказанията. След връщането си в СРП работи в отдел "Изпълнение на наказанията“ до септември 2017 г., когато след конкурс е повишен в Софийска градска прокуратура (СГП). В СГП работи в отдел "Международен и изпълнение на наказанията“ до края на 2019 г., когато подава оставка като прокурор. От началото на 2020 г. Янкулов е адвокат в Софийската адвокатска колегия и се присъединява към екипите на неправителствената организация "Антикорупционен фонд“ и консултантската компания "PMG Analytics“.



Професионалните му интереси са насочени към наказателното право, наказателния процес, наказателно изпълнителното право, международното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и политиките в областта на изпълнение на наказанията.



Юлиан Попов – министър на околната среда и водите



Юлиан Попов е старши съветник на Европейската фондация за климата, председател на Института за ефективност на сградите в Европа и бивш служебен министър на околната среда на България. Бил е посланик на добра воля на България за политиката в областта на енергетиката и климата и съветник по енергийната сигурност на президента на България.



Юлиан е член на Европейския съвет за външни отношения, на Консултативния съвет на Climate KIC и на управителните съвети на няколко други организации, свързани с енергетиката и климата. Той е един от създателите и настоящ член на Настоятелството на Нов български университет и съосновател на Тунизийското училище за политика. Юлиан е класиран два пъти от EurActiv за един от 40-те най-влиятелни гласове в областта на европейските енергийни политики. Статиите му за климатичната и енергийната политика са публикувани от Financial Times, Project Syndicate, NS Energy Monitor, The Independent, Al Jazeera, Huffington Post, EurActive и др.



Той е автор на две книги и съавтор на книгите "Европейската супермрежа“ и "Дипломация в областта на енергетиката и климата“.



Георги Гвоздейков – министър на транспорта



Георги Гвоздейков е авиационен инженер, завършил магистърска програма по "Авиационна техника и технологии“, "Проектиране на летателни апарати“ в ВВВУ "Георги Бенковски“ гр. Долна Митрополия.



Присъединява се към отбора на Продължаваме Промяната с кауза за въвеждане на иновативни политики в областта на въздухоплаването и планиране на стратегии за интегриране на устойчиви, безопасни и екологични транспортни решения, съответстващи на нуждите на обществото и бизнеса.



Георги Гвоздейков участва активно в създаването на първата система за спешна медицинска помощ по въздух в България. Заместник-председател е на Комисията по транспорт в 47-ото Народно Събрание.



Радослав Рибарски – министър на енергетиката



Радослав Рибарски е народен представител в 47, 48 и 49 Народно събрание. Председател на Комисията по енергетика в 47-то Народно събрание, заместник-председател на Комисията в 48-я Парламент. Член на Комисията по отбрана и в двата парламента.



Кариерното развитие на Радослав Рибарски до момента е изцяло в сектор "Енергетика“. Интересът му към иновативните технологии в началото го насочва към възобновяемите енергийни проекти. Стартира кариерата си с работа по мащабни проекти за изграждане на ветропаркове и фотоволтаични централи.



Преди да стане народен представител, развива редица международни проекти в сектор "Енергетика“ в "Енергоремонт – Гълъбово“ АД. Дружеството е специализирано в производството и изграждането на котелно оборудване за ТЕЦ и заводи за оползотворяване на отпадъци. Също така е търговски директор на българско дружество, специализирано в производството и изграждането на сероочистващи инсталации и индустриално оборудване за отвеждане и очистване на димни газове и флуиди.



През 2002 г. завършва ГПЧЕ "Ромен Ролан“ гр. Стара Загора с профил английски и немски език. Висшето си образование придобива в УНСС със специалност "Международни икономически отношения“ и магистърска степен по "Управление на международни проекти“ отново във факултет "Международна икономика и политика“ в УНСС.



Даниел Лорер – министър на иновациите и растежа



Даниел Лорер е депутат в 48-мото Народно събрание, член на комисия по външна политика и зам.-председател на комисия по икономическа политика и иновации. Той е министър на иновациите и растежа до август 2022 г. в редовното правителство на Кирил Петков. Създава министерството на иновациите от нулата и го превръща в едно от най-успешните в правителството на “Продължаваме промяната". Ръководената от него институция отключи достъпа на малките и средни предприятия до свеж капитал за енергийна ефективност, технологична модернизация и стартиращи бизнеси. Първата за България мярка по Плана за възстановяване и устойчивост стартира именно в това министерство. Заедно с това върна доверието на чуждестранните инвеститори в България. След активизиране на подкрепата и привличане на високотехнологични и иновативни компании, българската икономика започна да се превръща в модерна с производства с висока добавена стойност.



Даниел Лорер е роден на 28 май 1976 г. в София, но през по-голямата част в последните 15 години живее във Варна, която избира пред всички световни икономически центрове, в които е работил. Завършва компютърни науки и бизнес управление в университета Тел Авив. Първата си бизнес идея измисля на 15 годишна възраст и се превръща в успешен предприемач с вече 20 години международен опит.



През 1999 г. основава в Париж първия си стартъп FranceBusinessPlus, впоследствие продаден успешно.



Работи на различни ръководни позиции в хай-тек компанията Mercury Interactive, световен лидер в областта на софтуера за автоматизиран качествен контрол. През 2006 г. Hewlett-Packard купува Mercury Interactive за 4.5 милиарда долара.



След продажбата на Mercury Interactive Даниел Лорер става един от създателите на Optiim, хай-тек компания за софтуерни решения, базирана в Истанбул. Компанията има редовни клиенти сред най-големите банки и телекоми в Англия, Турция, Близкия Изток и Африка. През 2016 г. Optiim се продава на австрийския холдинг New Frontier Group.



През 2018 г. е между основателите и управляващ партньор на BrightCap Ventures, фонд за рискови инвестиции в технологични компании. Даниел се занимава с оценка на нови компании и контрол на изпълнението на бизнес планове. Фондът инвестира предимно в българските технологични компании, заедно с водещи американски и европейски фондове като Bain Capital, Statkraft Ventures, Osage Partners, Crosslink, E-Ventures, Baseline Ventures. Напуска управлението септември 2021 г.



През 2013 г. Даниел Лорер е съветник на министъра за електронно управление в служебното правителство на Марин Райков, а през 2021 г. е съветник на министъра на икономиката на служебното правителство Кирил Петков и председател на Комисията по прозрачност.



Избира живот в и с България пред Тел-Авив, Брюксел, Цюрих, Барселона.



Освен родния български, говори руски, английски, иврит, френски и немски език.



Андрей Цеков – министър на регионалното развитие и благоустройството



Андрей Цеков е роден в град София. Завършва Първа английска езикова гимназия в град София и Юридическия факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски". Специализира право на Европейския съюз в Университета в Амстердам, Нидерландия и мениджмънт в Станфорд.



Притежава 20-годишен опит в управлението на инвестиционния процес и големи корпоративни структури. Преподава строително законодателство и договорно право в Университета по архитектура, строителство и геодезия и във Висшето строително училище “Любен Каравелов" в град София. В периода декември 2021 г. – август 2022 заема поста на заместник-министър на финансите.



Милен Матеев – министър на правосъдието



Милен Матеев е роден във Велико Търново, през 1970 г.



Завършил е средното си образование в Природо-математическа гимназия "Васил Друмев“ – Велико Търново през 1988 г.



Магистър е по право от Софийски Университет "Св. Климент Охридски“ от 1995 г.



Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 1996 до 2000 г. Нотариус от 2000 г. до днес. Бил е зам. председател на Съвета на Апелативна колегия – Велико Търново към Нотариалната камара на Република България.



Народен представител и Председател на Комисия по конституционни и правни въпроси в 47-то НС.



Милен Матеев е народен представител и заместник-председател на Комисия по правни въпроси в 48-то НС.



Семеен, с едно дете.



Проф. Христо Даскалов – министър на земеделието



Проф. д-р Христо Даскалов е завършил ветеринарна медицина. Има професионален стаж от 37 години като учен, експерт и специалист в областта на безопасността и контрола на храните и биология и болести на хидробионтите. Ръководител на Националния център по безопасност на храните към БАБХ от 2011 г.. Заместник председател на Селскостопанска академия през периода май 2015 – април 2017 г. Изпълнителен директор на БАБХ от декември 2021 до настоящия момент. Народен представител в 47-то НС от ПППП.



Специализирал в Heriot-Wat University, Великобритания от 1996-1998 г. по линия на НАТО и програма ТЕМПУС. Специализирал е по програма на USDA и Bourlag Program в Държавен университет във Форт Колинз, Колорадо, САЩ през 2003 и 2006 г., както и в страни като Нидерландия, Дания, Швеция, Франция, Германия и много други. Ръководител на научни проекти по 7-ма рамкова програма и Хоризонт 2020. Член на редица работни групи на ЕК и Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), Парма в областта на безопасността на храните от 2008 г. и досега. Ръководител на работна група по Codex Alimentarius по време на Българското председателство на ЕС през 2018 г. Лектор на български и английски в СУ, Лесотехнически у-т, Тракийски у-т, програма на ЕС “Better Training for Safer Food".



Д-р Юлиан Войнов – министър на икономиката



Д-р Юлиан Войнов е финансист и икономист с дългогодишен опит във финансовата и банковата сфера, както и в държавни и частни аналитични институции и организация. Доктор по икономика и хоноруван преподавател в Стопанска академия "Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, получил магистърска степен (MSc) по икономика от Университета на Манчестър, Обединено кралство. Има завършени допълнителни магистърски програми и множество курсове и специализации в престижни български и международни образователни институции (London School of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Joint Vienna Institute, Стопански факултет на СУ, НБУ и др.). Владее отлично английски, испански и руски езици и на работно ниво унгарски и френски езици.



В професионалното си развитие преминава през експертни длъжности, първоначално в Агенция за икономически анализи и прогнози, частни финансови дружества и аналитични центрове, през средни ръководни длъжности в Министерство на финансите и банкови институции, като понастоящем е на директорска позиция в Комисията за енергийно и водно регулиране. Познава добре и следи внимателно световната, европейската и българската икономика и има множество разработки, включително научни публикации по различни икономически въпроси като макроикономическата стабилност, бюджетното изпълнение, данъчната политика и т.н.



Проф. Генка Петрова – министър на образованието



Проф. Генка Петрова-Ташкова е фармацевт и фармакоикономист, професор в Медицинския университет в София и главен секретар на висшето училище. Зам.-министър на образованието и науката в кабинетите на Кирил Петков и Стефан Янев. Завършва фармация в Медицинска академия – София през 1984 г. и икономика и организация на труда в УНСС през 1991 г. Доктор по фармация с дисертация на тема "Лекарствени нужди и употреба – анализ и прогнозиране“ (1994).



Специализира здравна икономика в бизнес училището в Кентърбъри. Доктор на фармацевтичните науки с дисертация на тема "Модел на реформата на фармацевтичния сектор в страни в преход от Балканския регион – анализ на приложението на теоретичните концепции."



От 2014 до 2016 г. е заместник-ректор по научната дейност на Медицинския университет в София. В продължение на два мандата е ръководила катедра "Организация и икономика на фармацията“ във Фармацевтичния факултет на МУ-София, научен ръководител е на 16 защитили докторанти. Външен експерт е в Международната организация по фармакоикономика и проучвания на резултатите от здравната терапия. Гост-лектор в Института по бизнес управление на Университета в Нант, Франция, в Белградския университет, Сърбия, в Сараевския университет и Университета в Баня лука, Босна и Херцеговина, както и в Университета "Карол Давила“ в Букурещ. През 2010 г. е сред основателите на Българската асоциация за лекарствена информация.



Има над 400 публикации в реферирани и индексирани списания и 15 монографии и учебници, четири от тях извън България.



Проф. Христо Хинков – министър на здравеопазването



Проф. Христо Хинков е роден на 25.03.1953 г. в София. Завършва медицина през 1980 г. Започва трудовия си път като участъков лекар в Ботевград, след което работи в психиатричната болница Нови Искър, където придобива специалност психиатрия. През 1988 г. печели конкурс като научен сътрудник в първа психиатрична клиника на Медицинска академия, но след една година напуска и работи в продължение на 10 г. като консултант психиатър в Институт за спешна помощ Пирогов.



През 1997-1999 г. е назначен в Министерство на здравеопазването като началник отдел проекти, а от 1999-2001 заема поста на заместник-директор на Националната здравноосигурителна каса, като отговаря за обучението и човешките ресурси в институцията.



От 2001 г. напуска НЗОК и започва работа в Националния център по обществено здраве и анализи, където защитава докторска дисертация. През 2014 г. е назначен за директор на НЦОЗА, който управлява до 2022 г.



Специализирал е в Белгия, Нидерландия, Дания, Япония, САЩ. Участвал е в редица проекти и програми, свързани със здравеопазването и здравната реформа. Един от възстановителите на Българския лекарски съюз през 1990 г. Автор е на множество публикации в областта на общественото здраве, здравната реформа и психично-здравната проблематика. Понастоящем е професор в Дирекция "Психично здраве и превенция на зависимости“ в НЦОЗА.



Гергана Кабаиванова – министър на туризма



Гергана Кабаиванова е експерт в селския и гастрономическия туризъм, основател на сайта за приключения из българските села "Пендара.бг“ и инициатор на първите фермерски пазари в големите градове на страната. Тя е управител на Фондация "Локалфууд.бг“, чиято мисия е да подкрепя опазването на националното гастрономическо наследство. Участва в авторски екип, разработващ Наредба за дейността на фермерските пазари и Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия.



Завършила е магистратура по специалностите “Технология на растителните масла и козметичните продукти" и "Технология на тютюна“ към Университета по хранителни технологии в Пловдив. Има дългогодишен опит като маркетинг мениджър на няколко козметични компании и мол в Пловдив.



Александър Йоловски – министър на електронното управление



Александър Илиев Йоловски е магистър по политология от Софийски университет "Св. Климент Охридски“. Притежава повече от десетгодишен опит в планирането, изпълнението, координацията и контрола на дейности, свързани с административната реформа и електронното управление, както и в областта на стратегическо планиране за нуждите на държавната администрация и електронното управление.



От февруари до август 2022 г. е заместник-министър на електронното управление, когато министър е Божидар Божанов в кабинета на Кирил Петков. Между август 2015 г. и ноември 2016 г. и в периода август 2019 г. и януари 2022 г. е ръководител на отдел, а от август 2022 г. досега е старши мениджър, проекти в Националния системен интегратор "Информационно обслужване“ АД. В периода 2016 г. – 2019 г.



Александър Йоловски е заместник-председател на Държавна агенция "Електронно управление“. От 2011 г. до 2015 г. е началник на отдел в Министерството на финансите и Администрацията на Министерския съвет, като ръководи разработването на Оперативна програма "Добро управление“ 2014-2020 и осъществява преговорите с Европейската комисия за приемане на оперативната програма.



Проф. Тодор Тагарев – министър на отбраната



Тодор Тагарев е роден в гр. Стамболийски. Завършил е МГ "Акад. К. Попов“ в гр. Пловдив (1978 г.), ВВВУ "Г. Бенковски“, гр. Долна Митрополия като инженер с гражданска специалност "Автоматика и телемеханика“ (1982 г.) и Командно-щабния колеж на ВВС на САЩ (1994 г.). През 1989 г. защитава дисертация във Военновъздушната инженерна академия "Н.Е. Жуковски“ в Москва.



Служил е като инженер по въоръженията в 25 полк на ВВС и преподавател във ВВВУ "Г. Бенковски“. Като цивилен в системата на отбраната е заемал длъжностите директор на дирекции "Планиране на отбраната“ и "Политика по въоръженията“ (1998-2001 г.), ръководител на катедра "Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на ВА "Г.С. Раковски“ (2004-2008 г.), съветник на министъра на отбраната (2009-2010 г.) и директор на Института по отбрана (2016-2017 г.). В периода март-май 2013 г. е служебен министър на отбраната.



През 1995 г. започва работа като научен сътрудник в Българска академия на науките. От 2014 г. е "професор“ в Института по информационни и комуникационни технологии на Българска академия на науките.



Проф. Тагарев е участвал в работата на редица органи и групи на НАТО и Европейската агенция по отбрана, в международни изследователски екипи и в програми за консултации по въпроси на управлението на сигурността и отбраната в десетки страни. Негови научни трудове са преведени на 15 езика.



Женен, с три деца.



Ирена Димитрова – министър на външните работи



Ирена Димитрова е била заместник-министър на външните работи в Кабинета на министър-председателя Кирил Петков.



Работи в Министерството на външните от 2000 г., като е преминала последователно през всички етапи на кариерно развитие в Дипломатическата служба. Заемала длъжности в дирекции "Америка“, "ООН и сътрудничество за развитие“ и "Политика за сигурност“, където в периода 2017-2021 г. е заемала длъжността началник на отдел "НАТО“.



Професионалната ѝ кариера е свързана и с два задгранични мандата – в Посолството на Република България в Обединеното кралство и в Постоянната делегация на Република България към НАТО в Белгия.



Притежава магистърска степен от Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Завършила е Дипломатическата академия на Кралство Испания с академична степен "Магистър по международни отношения“ от Университета Комплутенсе, Мадрид. Специализирала е в Женевския център по политика за сигурност (GCSP) и в Европейския център за изследвания по въпросите на сигурността "Джордж Маршал", Германия.



Към настоящия момент е посланик за специални поръчения по изграждането на устойчивост в МВнР.



Владее английски и испански, ползва френски език.



Омъжена, с две деца.



Иван Кръстев – министър на труда и социалната политика



Иван Кръстев е роден е през 1980 година в Стара Загора. Дипломата си за средно образование придобива в ГПЧЕ "Ромен Ролан" с профил "Английски език“. Придобива магистърска степен по международни отношения в СУ "Св. Климент Охридски“ и по финанси в Университета за национално и световно стопанство.



Професионалният му път е тясно свързан с Министерството на труда и социалната политика, където през 2006 г. започва работа в дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти".



От 2011 г. до 2013 г. е главен директор на главна дирекция "Европейски фондове и международни проекти" към Агенцията по заетостта. През 2013 година е назначен за заместник-министър на образованието и науката, където отговаря за международно и европейско сътрудничество, управление на средствата от ЕС и международни програми.



В периода 2014-2019 година работи в екипа на члена на Европейския парламент Георги Пирински. От юли 2019 година заема позицията на секретар на Делегация на българските социалисти в Европейския парламент.



В периода май 2021 – август 2022 г. е заместник-министър на труда и социалната политика.



Автор е на редица публикации по теми свързани с управлението на средствата от Европейския съюз, пазара на труда, социално-икономическите неравенства, висшето и професионалното образование.



Доц. Димитър Илиев – министър на спорта



Димитър Илиев е осемкратен рали шампион на България и е единственият българин, печелил три пъти най-престижното автомобилно състезание в страната – Рали България.



Димитър Илиев започва своята кариера през 1994 година. През 2013 г. обявява, че се отказва от спорта и се отдава изцяло на преподавателска дейност. Доц. д-р Димитър Илиев е преподавател в катедра "Технически и ледени спортове“ в НСА “Васил Левски", сектор "Автомобилен и мотоциклетен спорт“.



Експерт е в пътната безопасност. През годините това се превръща в негова кауза. Димитър е и основател на първата академия по безопасно шофиране, като годишно предава своя опит на над 2000 човека. Обича природата и често спортува в планината. Владее английски, немски и италиански език.



Яна Генова – министър на културата



Яна Генова работи в областта на мениджмънта в културата от 1995 г. Завършила е "Културология“ в Софийски университет. Работила е за международни организации и програми за подкрепа на преводната литература и качественото книгоиздаване, предимно в страните от Източна Европа и Балканите. Управлява неправителствената организация за култура и литература "Следваща страница“ от 2001 г, а през 2016 г. основава Къщата за литература и превод в София и първата в България устойчива международна резидентска програма за писатели и литератури преводачи от български език. Старши експерт и оценител в програмите за култура на Европейския съюз. Съосновател на детската платформа за окуражаване на четенето "Книговище“. Автор и съавтор на изследвания върху книжния сектор и политиките за книгата. Само две години след включването на Къщата за литература в Европейската мрежа на преводаческите центрове RECIT е избрана за президент на борда на мрежата.



Интересува се от теми като стратегическо планиране на културни организации и измерване на ефекта от културни проекти, програми и политики.

