Борислав Сарафов освободи Сийка Милева

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов освободи като говорител на главния прокурор Сийка Милева, съобщи NOVA.
Тя беше говорител на Иван Гешев.
Милева остава прокурор във ВКП.
По-рано по искане на Сарафов бяха освободени всички зам.-главни прокурори. Като мотив пред Прокурорската колегия на ВСС той посочи, че иска да сформира екип от хора, на които има доверие и с които споделя общи принципи и ценности.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5, #10, #25
17:53 21.06.2023
2 Защо беее
Коментиран от #3
17:53 21.06.2023
3 Сарафов
До коментар #2 от "Защо беее":Само на Гешев ,,свири,,.На мен не ще
Коментиран от #45
17:54 21.06.2023
4 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абе оръфлях,тази жена е за ценители.
Коментиран от #6, #21, #49
17:54 21.06.2023
5 колега
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нямаш необходимата професионална компетентност да я назначаваш. Ама ти и заведение нямаш, така че мечтай си.
Коментиран от #9
17:54 21.06.2023
6 Последния Софиянец
До коментар #4 от "🤣🤣🤣🤣🤣":Вземи си я вкъщи тогава.
Коментиран от #12
17:55 21.06.2023
7 Разбирач
17:55 21.06.2023
8 Аз съм прост като Бочко
17:56 21.06.2023
9 Баш майстора
До коментар #5 от "колега":20 лв надница ще и давам само да седи така.хи хи хи
17:56 21.06.2023
10 любопитен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В заведението, което чистиш ли ?
17:56 21.06.2023
11 Спас безделника
17:57 21.06.2023
12 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Що да не взема?Не ми е проблем да е гледам и водя по ресторанти.Но не в твоят.
17:57 21.06.2023
13 честен ционист
17:59 21.06.2023
14 И сега, кой ще е говорител?
Ами или ще е Петко Петков, а може и Наталия Василева!
И двамата са се нагъзили за да имат власт!
17:59 21.06.2023
15 Град Симитли
18:00 21.06.2023
16 Като
18:00 21.06.2023
17 И сега, кой ще е говорител?
Ами или ще е Петко Петков, а може и Наталия Василева!
И двамата са се нагъзили за да имат власт!
18:01 21.06.2023
18 Язък
Коментиран от #47
18:02 21.06.2023
19 Освалдо Риос
18:02 21.06.2023
20 Трол
Коментиран от #23
18:04 21.06.2023
21 Анонимен
До коментар #4 от "🤣🤣🤣🤣🤣":Явно софиянецо си пада по дзверове, като Захарова!
Коментиран от #22, #27
18:05 21.06.2023
22 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #21 от "Анонимен":Тоа жена не е виждал.
18:07 21.06.2023
23 Освалдо Риос
До коментар #20 от "Трол":Идва по-арна.
Коментиран от #31
18:08 21.06.2023
24 ти да видиш
18:09 21.06.2023
25 тии
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Гледай баце да не ти звънне, че пак ще пълниш гащите.
18:10 21.06.2023
26 Гост
18:10 21.06.2023
27 Захарова
До коментар #21 от "Анонимен":Може и да си пада по мен,но аз обичам ягоди,а той няма.
18:11 21.06.2023
28 Буквоядец
18:20 21.06.2023
29 Ем да
18:22 21.06.2023
30 Гатьо Гатев
18:27 21.06.2023
31 Трол
До коментар #23 от "Освалдо Риос":От Сийка по-арна и от Витоша по-висока нЕма! :D
18:28 21.06.2023
32 Еееее
Сийка е арабия
18:30 21.06.2023
33 Неделко
18:32 21.06.2023
34 ТОДОР
18:33 21.06.2023
35 Не не и не
18:34 21.06.2023
36 Професор
18:35 21.06.2023
37 Ганчо
18:36 21.06.2023
38 ашколсун..
18:43 21.06.2023
39 Франко
18:49 21.06.2023
40 Дедо
18:52 21.06.2023
41 Анонимен
18:54 21.06.2023
42 Им бе цилус
18:54 21.06.2023
43 Юрист
18:58 21.06.2023
44 Тома
18:59 21.06.2023
45 Музикантка
До коментар #3 от "Сарафов":Абе, ще свирне и на теб , ама знаеш че има зъби!:) Смееш ли?!:)
19:01 21.06.2023
46 Сийка Милева
19:06 21.06.2023
47 Им бе цилус
До коментар #18 от "Язък":Няма нищо мръснишко в тази физиономия.Когато гледаш тъпо,като теле,изглежда мръснишки.И е нормално да да изглеждаш нелепо!
19:07 21.06.2023
48 Аууу
19:14 21.06.2023
49 Верно ли бе
До коментар #4 от "🤣🤣🤣🤣🤣":И за кви ценители е тази миризлива помакиня от гоцеделчевските села?
Коментиран от #50
19:16 21.06.2023
50 Верно бе...
До коментар #49 от "Верно ли бе":След 500 гд.твоите корени кви са бре.
19:25 21.06.2023
51 бай фермер
19:28 21.06.2023