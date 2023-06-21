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Борислав Сарафов освободи Сийка Милева

21 Юни, 2023 17:52 2 502 51

Борислав Сарафов освободи Сийка Милева

  • сийка милева-
  • освободена-
  • борислав сарафов

Тя беше говорител на Иван Гешев

Борислав Сарафов освободи Сийка Милева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов освободи като говорител на главния прокурор Сийка Милева, съобщи NOVA.

Тя беше говорител на Иван Гешев.

Милева остава прокурор във ВКП.

По-рано по искане на Сарафов бяха освободени всички зам.-главни прокурори. Като мотив пред Прокурорската колегия на ВСС той посочи, че иска да сформира екип от хора, на които има доверие и с които споделя общи принципи и ценности.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    49 6 Отговор
    В заведението ми имам свободно място за сервитьорка.Ще и звънна.

    Коментиран от #4, #5, #10, #25

    17:53 21.06.2023

  • 2 Защо беее

    37 3 Отговор
    Такава хубавица!

    Коментиран от #3

    17:53 21.06.2023

  • 3 Сарафов

    42 2 Отговор

    До коментар #2 от "Защо беее":

    Само на Гешев ,,свири,,.На мен не ще

    Коментиран от #45

    17:54 21.06.2023

  • 4 🤣🤣🤣🤣🤣

    21 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе оръфлях,тази жена е за ценители.

    Коментиран от #6, #21, #49

    17:54 21.06.2023


  • 5 колега

    24 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нямаш необходимата професионална компетентност да я назначаваш. Ама ти и заведение нямаш, така че мечтай си.

    Коментиран от #9

    17:54 21.06.2023

  • 6 Последния Софиянец

    18 4 Отговор

    До коментар #4 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    Вземи си я вкъщи тогава.

    Коментиран от #12

    17:55 21.06.2023

  • 7 Разбирач

    28 2 Отговор
    Сийке, на кой ни кой ни оставяш ма?

    17:55 21.06.2023

  • 8 Аз съм прост като Бочко

    12 8 Отговор
    Сарафов не е ли набор и съученик на Гешев? Май вече не ч.у.к.а и затова освободи Сийка, която за друго не става!

    17:56 21.06.2023

  • 9 Баш майстора

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "колега":

    20 лв надница ще и давам само да седи така.хи хи хи

    17:56 21.06.2023

  • 10 любопитен

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В заведението, което чистиш ли ?

    17:56 21.06.2023

  • 11 Спас безделника

    17 0 Отговор
    СТО ПЪТИ ВИ КАЗВАМ: ПАЗЕТЕ СИЙЧЕТО. ТЯ Е КЛЮЧЕТО ЗА РЕШАВАНЕТО НА МНОГО ПРОБЛЕМИ! ТОВА, ЧЕ САРАФОВ Я УВОЛНЯВА, ПОКАЗВА ЧЕ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА И ЗАПУШИ УСТАТА ПО ЕФИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН. ПАЗЕТЕ СИЙЧЕТО!

    17:57 21.06.2023

  • 12 🤣🤣🤣🤣🤣

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Що да не взема?Не ми е проблем да е гледам и водя по ресторанти.Но не в твоят.

    17:57 21.06.2023

  • 13 честен ционист

    17 0 Отговор
    Сега ще си назначи оная другата чернокосата стерва с големите джуки.

    17:59 21.06.2023

  • 14 И сега, кой ще е говорител?

    6 1 Отговор
    Каква трагедия!
    Ами или ще е Петко Петков, а може и Наталия Василева!
    И двамата са се нагъзили за да имат власт!

    17:59 21.06.2023

  • 15 Град Симитли

    9 0 Отговор
    Това вече е нечовешко! :))

    18:00 21.06.2023

  • 16 Като

    6 0 Отговор
    милионерка .

    18:00 21.06.2023

  • 17 И сега, кой ще е говорител?

    4 0 Отговор
    Каква трагедия!
    Ами или ще е Петко Петков, а може и Наталия Василева!
    И двамата са се нагъзили за да имат власт!

    18:01 21.06.2023

  • 18 Язък

    13 0 Отговор
    Има нещо много мръснишко във физиономията й. Кефи ме кака Сийка.

    Коментиран от #47

    18:02 21.06.2023

  • 19 Освалдо Риос

    0 0 Отговор
    Сийка за Деска

    18:02 21.06.2023

  • 20 Трол

    10 0 Отговор
    Ще ми липсва милфа :(

    Коментиран от #23

    18:04 21.06.2023

  • 21 Анонимен

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    Явно софиянецо си пада по дзверове, като Захарова!

    Коментиран от #22, #27

    18:05 21.06.2023

  • 22 🤣🤣🤣🤣🤣

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Тоа жена не е виждал.

    18:07 21.06.2023

  • 23 Освалдо Риос

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Трол":

    Идва по-арна.

    Коментиран от #31

    18:08 21.06.2023

  • 24 ти да видиш

    5 0 Отговор
    Очаквайте партия "Сийка"!

    18:09 21.06.2023

  • 25 тии

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Гледай баце да не ти звънне, че пак ще пълниш гащите.

    18:10 21.06.2023

  • 26 Гост

    3 0 Отговор
    А така! Да няма случайни, че да не разваляме рахата на господаря му дуганя от росенец

    18:10 21.06.2023

  • 27 Захарова

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Може и да си пада по мен,но аз обичам ягоди,а той няма.

    18:11 21.06.2023

  • 28 Буквоядец

    4 1 Отговор
    Правилно решение,но защо не я прати в района прокуратура по месторождение?

    18:20 21.06.2023

  • 29 Ем да

    5 0 Отговор
    Сийчето ще е говорителка на новата партия

    18:22 21.06.2023

  • 30 Гатьо Гатев

    3 0 Отговор
    Боже опази Българя......Без Сийка.....не ми се мисли.....

    18:27 21.06.2023

  • 31 Трол

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Освалдо Риос":

    От Сийка по-арна и от Витоша по-висока нЕма! :D

    18:28 21.06.2023

  • 32 Еееее

    3 0 Отговор
    Я, не пипай Сийка... Какво ти прече бе... Всеки може да му е говорите...
    Сийка е арабия

    18:30 21.06.2023

  • 33 Неделко

    4 0 Отговор
    Како Сийке, на кой ни оставяш. Ще ни липсват лъжите ти от малкия екран.

    18:32 21.06.2023

  • 34 ТОДОР

    6 0 Отговор
    СЕГА ДА НАЗНАЧИ ПРИЯТЕЛКАТА СИ ЕМИЛИЯ РУСЕНОВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРАМ И ПОЗОР СТЕ ВИЕ!!!!!!!!!!

    18:33 21.06.2023

  • 35 Не не и не

    1 0 Отговор
    Ай стига бе... Това не е истина . В час ли си, алооо... Това е кака Сийка .... Да не ви е турлю гювеч...

    18:34 21.06.2023

  • 36 Професор

    1 0 Отговор
    Смях ! Срамота ! Пошлост!

    18:35 21.06.2023

  • 37 Ганчо

    2 0 Отговор
    Тоя за кой се взе. Какво ги подкара все едно ще хилядолети

    18:36 21.06.2023

  • 38 ашколсун..

    4 0 Отговор
    Запазена и лепа македонка..

    18:43 21.06.2023

  • 39 Франко

    2 0 Отговор
    Сийке, хубаво те махнаха, но трябваше да те върнат в Гоце Делчев. Там те познават от ученичка и ще те уважават.

    18:49 21.06.2023

  • 40 Дедо

    1 0 Отговор
    Кака Сийка да се оглежда и да има едно наум,щото кака Дончева и е хвърлила страстно око.

    18:52 21.06.2023

  • 41 Анонимен

    1 0 Отговор
    6 хил четете лупа. Бг.. И за сийка погледни

    18:54 21.06.2023

  • 42 Им бе цилус

    2 0 Отговор
    Долу ръцете от Сийка,тя може и без ръце!Ясно?!А,Данаил Кирилов няма ли да го върнем?Липсва ми този уникален нищо правещ феномен,изпълзял от нищото.

    18:54 21.06.2023

  • 43 Юрист

    4 0 Отговор
    Тоя , не е имал общи ценности със замовете , ама сега с новите ще има! Майтап!:)

    18:58 21.06.2023

  • 44 Тома

    4 0 Отговор
    Сарафа смени микрофона и щял да сложи любена

    18:59 21.06.2023

  • 45 Музикантка

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сарафов":

    Абе, ще свирне и на теб , ама знаеш че има зъби!:) Смееш ли?!:)

    19:01 21.06.2023

  • 46 Сийка Милева

    2 1 Отговор
    Сега ко ши прая ? Ставам депутат като Гешев

    19:06 21.06.2023

  • 47 Им бе цилус

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Язък":

    Няма нищо мръснишко в тази физиономия.Когато гледаш тъпо,като теле,изглежда мръснишки.И е нормално да да изглеждаш нелепо!

    19:07 21.06.2023

  • 48 Аууу

    2 1 Отговор
    И сега кой ще надува Дудука на вмирисаноя каскет?

    19:14 21.06.2023

  • 49 Верно ли бе

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "🤣🤣🤣🤣🤣":

    И за кви ценители е тази миризлива помакиня от гоцеделчевските села?

    Коментиран от #50

    19:16 21.06.2023

  • 50 Верно бе...

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Верно ли бе":

    След 500 гд.твоите корени кви са бре.

    19:25 21.06.2023

  • 51 бай фермер

    0 0 Отговор
    сийче при мене у краварнико има свободно работно место ке те уредим не се къхъри толкоз има бонуси млеко и сирене ката ден по кило само ми дай нишан и от утре почваш

    19:28 21.06.2023

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