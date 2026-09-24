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Николай Найденов отговори на Сарафов

Николай Найденов отговори на Сарафов

24 Септември, 2026 16:25 952 14

  • николай найденов-
  • борислав сарафов-
  • всс

В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи

Николай Найденов отговори на Сарафов - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В изпратена до медиите позиция министърът на правосъдието Николай Найденов отговори на обвиненията на бившия главен прокурор Борислав Сарафов. В отворено писмо, изпратено до премиера Румен Радев, вътрешния министър Иван Демерджиев и ДАНС Сарафов обвини Найденов, че се опитва да овладее следващия Висш съдебен съвет чрез предварителен подбор на кандидатите за ключовия кадрови орган. Крайната цел била настоящият министър да бъде избран за главен прокурор.

"В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления. Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си", заявява Найденов.

"Посочената в писмото фирма извършва дейности по продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им, като офиса им съм посещавал по лични причини. Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС. Ако г-н Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, като следовател той добре знае реда за съобщаването му. Този ред не минава през медиите", посочва правосъдният министър.

"Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака. Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо - чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво", коментира Николай Найденов.

"Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет. Единствено бих отбелязал, че за разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател /според собствените му разбирания/ и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение. Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това", се казва още в позицията на министъра на правосъдието.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Женско личице

    3 11 Отговор
    другото е посредствено. Горкото правосъдие с такъв витиеват министър

    Коментиран от #6, #7, #11

    16:30 24.09.2026

  • 2 Горски

    9 2 Отговор
    Нищо странно или неочаквано, очевидно Найденов е провел някакви консултации с определени магистрати и същите своевременно са го изтропали на Сарафов че им прави кандърма кьоше. Това е много лош нишан, показва че са лоялни на Сарафов и джуджетата. Не знам Найденов де ше търси читави магистрати, а тоо комай няма.

    16:35 24.09.2026

  • 3 Кина

    7 2 Отговор
    Който се опитва да извива ръцете на власта, власта му извива вратът..! Това са политически правила и който не ги спазва яде сопата..!

    16:35 24.09.2026

  • 4 Това меко нещо

    2 2 Отговор
    неможе да прави "кандърма кюше" на никого!

    16:40 24.09.2026

  • 5 Сарафов Манафов

    6 1 Отговор
    Няколко човека открито тръгнаха срещу държавата, а това показва, че се хвърлят ва банк. Но ще приключат в затвора.

    16:42 24.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ще те допълня

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Женско личице":

    Сарафов и Гешев зад решетките и всичко ще си дойде на мястото. На бандитите мястото им е в затвора.

    Коментиран от #8

    17:01 24.09.2026

  • 8 и още

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ще те допълня":

    ББ и ДП от тефтерчето на Златанов също. А защо не е А. Доган и редица други бандити.

    17:03 24.09.2026

  • 9 тамагочи

    2 0 Отговор
    Какво правят в полицията връщат наказани за провинение ,а уж щяха да борят олигарсите

    17:03 24.09.2026

  • 10 "Нежна" душа

    1 0 Отговор
    е тоя министър, правосъдието не е неговата мисия

    17:06 24.09.2026

  • 11 ЦК на БКП

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Женско личице":

    Явно си "личице" на 100 годишен вам.пир !!! 🤣🤣🤣

    17:12 24.09.2026

  • 12 А бе

    0 2 Отговор
    Щом се обяснява по медиите,а не пред Радев,значи е гузен!

    17:16 24.09.2026

  • 13 ЕХ БОБИ БОБИ

    1 1 Отговор
    НИЩО НЕ МОЖИШ ДА НАПРАВИШ НА НАЙДИНОВ НЕТИ ВЪРВЯТ МУШИНГИЙТИ И РЕВЕШ ДАНО ВЪРНАТ ИВАН СТОЙМЕНОВ ГЕШЕВ ДА ВИ ПРЪСНИ СЕДЯНКАТА.

    17:23 24.09.2026

  • 14 На Дъртия Пръч !

    1 0 Отговор
    Нещо !

    Не Му !

    Аресва !

    17:35 24.09.2026

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