Изборът на нов Висш съдебен съвет е на финалната права, след като следователите гласуват за своя представител в органа. Право на глас имат 453 следователи от цялата страна, а кандидатите са двама – Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийската градска прокуратура и следователят Петко Петков.

Двамата са участвали и в предишната процедура преди четири години, когато не е бил избран състав на ВСС. Гласуването се провежда в пет изборни секции, като според bTV активността е висока.

„Имаме двама изключително достойни кандидати и съжалявам, че не могат и двамата да са членове на ВСС“, заяви Борислав Сарафов, следовател и бивш главен прокурор.

Той посочи, че изборът на главен прокурор не трябва да се превръща в единствен фокус. „Всеки избор е важен и не бива да преекспонираме“, каза Сарафов.

Какво следва след гласуването

Резултатът от избора трябва да стане ясен в 23 часа. Ако никой от двамата кандидати не получи необходимата подкрепа, на следващия ден може да се проведе балотаж.

Мария Павлова, бивш министър на правосъдието, заяви, че представителят на следователите трябва да поддържа диалог както с колегите си в прокурорската и съдийската колегия, така и с избралите го магистрати. По думите ѝ досега е липсвала достатъчна обратна връзка.

След обявяването на резултата започва едноседмичен срок за подаване на жалби. Към момента на изборния ден няма подадена жалба, но такава може да бъде внесена след приключването на гласуването.

Имената на новите членове на ВСС трябва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник“. Едва след това съветът може да започне работа в новия си състав, като при най-благоприятно развитие това може да стане през декември.