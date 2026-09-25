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Божанов: Към изнесените от Сарафов неща трябва да подхождаме с огромно недоверие

Божанов: Към изнесените от Сарафов неща трябва да подхождаме с огромно недоверие

25 Септември, 2026 08:21 550 11

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  • недоверие

"Това е човек, който е лъгал за "добър ден". Като ви каже "добър ден", трябва да погледнете къде е слънцето", каза още съпредседателят на ДБ

Божанов: Към изнесените от Сарафов неща трябва да подхождаме с огромно недоверие - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Демократична България" (ДБ) настоява за пълна забрана на хазартната реклама. Нови данъци, нови тежести, дефицит - ДБ предупреждава, че сметката не излиза.

"Увеличаването на данъчно-осигурителната тежест винаги е било критикувано от нас. На този ранен етап нашата критика е малко по-абстрактна. Това са насипани законопроекти без обща визия, без идея как ще се постигне 2% дефицит или 3% дефицит, как ще бъдат намалявани разходите", коментира депутатът от ДБ Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".

Икономиката и изкуствения интелект

По думите му освен за дефицита, другата важна тема е как икономиката да работи по-добре. Според него само с увеличение на минималната работната заплата и социални помощи не се постига благосъстояние, като подчерта, че целта не е просто да расте минималната работна заплата, а да расте средната.
"Ние внесохме закон за изкуствения интелект (AI), който, наред с много други неща, предвижда мерки за стимулиране на разработката, внедряването, преквалификацията на служителите", каза Божанов пред Bulgaria ON AIR.

"Американската икономика в момента се носи от ракетата носител - изкуствения интелект".

Божанов съобщи, че днес управляващите не са подкрепили предложеното от ДБ отпадане на стикера за "Гражданска отговорност" от предното стъкло.

Хазартът и бързите кредити
"В началото на месеца предложихме забрана за рекламата на хазарт", заяви Божанов, като добави, че управляващите първоначално не са предвиждали пълна забрана на рекламата.

"Ще следим как се изпълнява законът. И сегашният предвижда ограничаване на реклама, само че той не се спазва. НАП не проверява, НАП не санкционира или санкционира проформа, така че на практика забраните не действат".
Депутатът от ДБ подчерта, че хазартът и бързите кредити са бич за българското общество.

"Това е дългогодишен проблем. Рекламите за хазарт заляха телевизиите по времето на Васил Божков с неговата национална лотария. Той беше махнат, но това заливане продължи".

"Ние много внимателно ще следим дали някаква лобистка поправка няма да остане и дали интересът на българските граждани ще бъде защитен", заяви депутатът от ДБ.

Напрежението Найденов-Сарафов
Правосъдният министър Николай Найденов обвини в сряда бившия главен прокурор Борислав Сарафов, че използвал достъпния му инструментариум за проследяването на срещите му в министерството и извън него.

Преди това Сарафов излезе с отворено писмо до премиера, ДАНС и МВР, в което описва как министър Найденов се е срещал с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и се опитвал да изгради подкрепа, за да бъде избран за главен прокурор
"Към изнесените от Сарафов неща трябва да подхождаме с огромно недоверие. Това е човек, който е лъгал за "добър ден". Като ви каже "добър ден", трябва да погледнете къде е слънцето", каза Божанов.

Той отбеляза, че от ДБ са отправили три предложения за членове на ВСС - Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Янкуловска. На въпрос дали ще бъдат подкрепени, Божанов отговори, че ще стане ясно след изслушването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    7 3 Отговор
    След кашите, които забъркахте и след принципната политика, която водихте сте длъжни да се посмирите, а не да да се изказвате наляво и надясно

    Коментиран от #10

    08:37 25.09.2026

  • 2 Как да вярваш на този ?

    3 3 Отговор
    И Цялата Прокурорска Гилдия !

    След като Виждаме резултатите от Нейната Работа !

    Отказ са се Образуват Производства !

    Срещу нарушителите на постановеното от Закона !

    И Субективна Защита !

    На Различни Частни Интереси !

    Това Може Ли ?

    Да Се Нарече ?

    Прокуратура ?

    Еквивалента На Съдебната Система !

    Е Абсолютно Същия !

    Коментиран от #5

    08:41 25.09.2026

  • 3 Чип и Дейл

    5 2 Отговор
    Тъпанарите гласували за радев нямат право да коментират

    08:44 25.09.2026

  • 4 САМО МРЪНКАТЕ И СЕ

    1 4 Отговор
    Обвързвате със шишкави и ТУУЛУПИ за да крадете. Винаги втора трета група нямате и никакви подобрения за народа не сте направили. Само случите народа. Давате идеи но никога не сте ги прилагали. И за това сте десетата дупка на кавала. Следете себе си. По дирите които оставате ви помним....

    08:46 25.09.2026

  • 5 А Радев !

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Как да вярваш на този ?":

    И Народното Събрание !

    Не Искат Да Възстановят !

    Върховенстото На Правото !

    В Тази Страна !

    За ДЗа Стане Тя !

    Наистина Правова !

    Вместо !

    Фежодална Губерния !

    08:46 25.09.2026

  • 6 само боклуци сте бе божанко

    0 3 Отговор
    едните гей другите хетеро

    08:48 25.09.2026

  • 7 Пелетов

    2 0 Отговор
    Любимото число на сега управляващия е 35 % . За това и обеща другата година дефицита да е почти на половина . Ще си го изкара всичкото това от работещите законно с всякакъв увеличен налог, данък, акциз , такси ,глоби и нови измислени такива . Започна още от втория месец на власт и както са я подкарали първо ще намалее потреблението , ще се появи реална Невъзможност за плащане на всичко това дори и да имаш желание . Води до създаване на още неплатежоспособни преди приемане на закон за Личния Фалит , нови бездомници и нови в списъка с нуждаещи се и социално слаби . Намаляването на потребление и липсата на печалба от оборот ,а не от надценки и скъпотия води до фалити на бизнеси и предприятия ако има още такива . Осезаемо и по плановете им за "Петилетки " сме тръгнали към великата 1997 година с тяхното управление от което те не са се махали , а само нароявали в други пребоядисани и лъснати партии . Икономиката е в техни ръце и затова и тя е на никъде . Т.е. от общото държавно си наливат в уж не тяхно "частно " , а сега и директно още тежки налози над целия живот .

    08:49 25.09.2026

  • 8 Авеее

    2 0 Отговор
    В България минимална заплата не трябва да има! Хората не работят минимално. Заплатата е записана в договора между работодателя и работещия.

    08:50 25.09.2026

  • 9 за вас решението е само едно....

    0 0 Отговор
    Пегрухаци вашта ма...а пъпъдебейска

    08:57 25.09.2026

  • 10 Тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Този щом се изказва по въпроса има нещо. Няма да е за пръв път разни подставени министри да си въртят свои игри под знамето на формслния лидер. Христо Иванов не беше ли министър на Бойко? А какви номера му извъртя... само

    08:58 25.09.2026

  • 11 Даниел

    0 0 Отговор
    ВСС трябваше да освободи моментално Сарафов след изтеклите снимки на семейното му посещение при Пепи еврото,и точно това бездействие показа колко дълбоко са затънали къдровиците на всс в корупция или нешо повече те покровителстват всичко това ,което наричаме корупция!

    08:58 25.09.2026

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