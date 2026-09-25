Божанов: Към изнесените от Сарафов неща трябва да подхождаме с огромно недоверие

"Демократична България" (ДБ) настоява за пълна забрана на хазартната реклама. Нови данъци, нови тежести, дефицит - ДБ предупреждава, че сметката не излиза.

"Увеличаването на данъчно-осигурителната тежест винаги е било критикувано от нас. На този ранен етап нашата критика е малко по-абстрактна. Това са насипани законопроекти без обща визия, без идея как ще се постигне 2% дефицит или 3% дефицит, как ще бъдат намалявани разходите", коментира депутатът от ДБ Божидар Божанов в предаването "Денят ON AIR".

Икономиката и изкуствения интелект

По думите му освен за дефицита, другата важна тема е как икономиката да работи по-добре. Според него само с увеличение на минималната работната заплата и социални помощи не се постига благосъстояние, като подчерта, че целта не е просто да расте минималната работна заплата, а да расте средната.

"Ние внесохме закон за изкуствения интелект (AI), който, наред с много други неща, предвижда мерки за стимулиране на разработката, внедряването, преквалификацията на служителите", каза Божанов пред Bulgaria ON AIR.

"Американската икономика в момента се носи от ракетата носител - изкуствения интелект".

Божанов съобщи, че днес управляващите не са подкрепили предложеното от ДБ отпадане на стикера за "Гражданска отговорност" от предното стъкло.

Хазартът и бързите кредити

"В началото на месеца предложихме забрана за рекламата на хазарт", заяви Божанов, като добави, че управляващите първоначално не са предвиждали пълна забрана на рекламата.

"Ще следим как се изпълнява законът. И сегашният предвижда ограничаване на реклама, само че той не се спазва. НАП не проверява, НАП не санкционира или санкционира проформа, така че на практика забраните не действат".

Депутатът от ДБ подчерта, че хазартът и бързите кредити са бич за българското общество.

"Това е дългогодишен проблем. Рекламите за хазарт заляха телевизиите по времето на Васил Божков с неговата национална лотария. Той беше махнат, но това заливане продължи".

"Ние много внимателно ще следим дали някаква лобистка поправка няма да остане и дали интересът на българските граждани ще бъде защитен", заяви депутатът от ДБ.

Напрежението Найденов-Сарафов

Правосъдният министър Николай Найденов обвини в сряда бившия главен прокурор Борислав Сарафов, че използвал достъпния му инструментариум за проследяването на срещите му в министерството и извън него.

Преди това Сарафов излезе с отворено писмо до премиера, ДАНС и МВР, в което описва как министър Найденов се е срещал с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет и се опитвал да изгради подкрепа, за да бъде избран за главен прокурор

"Към изнесените от Сарафов неща трябва да подхождаме с огромно недоверие. Това е човек, който е лъгал за "добър ден". Като ви каже "добър ден", трябва да погледнете къде е слънцето", каза Божанов.

Той отбеляза, че от ДБ са отправили три предложения за членове на ВСС - Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Янкуловска. На въпрос дали ще бъдат подкрепени, Божанов отговори, че ще стане ясно след изслушването.