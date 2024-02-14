БСК: Оръжейна фирма е №1 по приходи за 2022 година в машиностроенето

Войната продължава! САЩ отхвърлиха предложение на Владимир Путин за спиране на огъня и замразяване на конфликта в Украйна

Предложението на руския президент Владимир Путин за спиране на огъня в Украйна и за замразяване на военните действия е било отхвърлено от САЩ, след ка ...