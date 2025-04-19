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Благодатният огън ще пристигне в Русе от Румъния

Благодатният огън ще пристигне в Русе от Румъния

19 Април, 2025 15:21 281 8

  • благодатен огън-
  • русе-
  • румъния-
  • гюргево

Това е традиция

Благодатният огън ще пристигне в Русе от Румъния - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Благодатният огън от Йерусалим ще пристигне тази вечер в Русе от Румъния. Това съобщи за БТА Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум.

"Ние ще го вземем от Гюргево. Благодатният огън идва от Букурещ. От там свещеници ще го донесат в Гюргево, а ние като съседи ще го получим от тях", обясни епископ Макарий.

По традиция Русенската митрополия взима Благодатния огън от Гюргево, а причината за това е близостта с румънския град.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото 1 и Тото 2

    2 1 Отговор
    Защо ни е благодатен огън , щом си имаме благодатен БОЙКО ? Той ни грее със своето великодушие и психопатия !

    15:27 19.04.2025

  • 2 Пустиняк

    3 0 Отговор
    Они го връзале с некви въжета и клинци му набили на Исуса, че и тръняци некви му увивали по тимберицата, вика баце, а он, зевзека: "Ту-туут!" и карал некой да му бръка по дупките. Сега некой майтап требва да напраи и с огиня да се смееме.

    15:31 19.04.2025

  • 3 въпросче

    4 1 Отговор
    Днес,на церемонията в Еруслим беше пълно с православни отци. Защо е нямало българска духовна делегация? БПЦ пак пари за билети ли няма или не е поканена на събитието?!

    Коментиран от #6

    15:32 19.04.2025

  • 4 Стенли

    2 0 Отговор
    Браво да държат здраво фронта братята малигари че съм направил депозит в румънски леи там лихвата е шест и половина процента има малък риск че румънската лея не е вързана за еврото като лв но засега се държи стабилно 👍

    15:34 19.04.2025

  • 5 Хмм

    3 1 Отговор
    навремето варненският митрополит Кирил всяка година изпращаше хора да донесат Благодатния огън, и за новия патриарх това е без значение, важното е да направи митрополити тези, които му се подмазват

    15:51 19.04.2025

  • 6 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "въпросче":

    преди това правеше варненнският митрополит Кирил по собствена инициатива, после в София му иззеха дейността, а сега вече не ги интересува, горделиви чревоугодници

    15:54 19.04.2025

  • 7 пак заблуда

    1 0 Отговор
    Каква Румъния, ще ни внесат украински огън.

    16:03 19.04.2025

  • 8 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Щом поповете не искат да идат до Йерусалим да ида аз да донеса огън.

    16:06 19.04.2025

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