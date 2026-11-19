Никой не е предлагал на България помощ за вдигане на съюзни изтребители или за унищожаване на морски дронове. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на изслушването му в парламентарната Комисия по отбрана.

Той определи като невярна информацията, че Румъния е предложила съдействие за унищожаване на дронове, атакуващи кораби в Черно море. Въпросът беше поставен от депутата Александър Узунов от „Прогресивна България“ във връзка с последните инциденти и взаимодействието между двете държави.

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„Никой не ни е предлагал помощ да вдига съюзни изтребители, да влияе или да унищожава дронове“, каза Стоянов.

По думите му България и Румъния са набелязали мерки за по-нататъшно взаимодействие срещу ударите по кораби в Черно море. Министърът уточни, че Румъния е унищожила два морски дрона.

Стоянов посочи, че сравненията между действията на Румъния и възможностите на България трябва да отчитат различията в правния режим. Той препоръча на тези, които твърдят, че българските въоръжени сили могат да унищожават дронове в изключителната икономическа зона, да се запознаят с протокола, определящ юрисдикцията на газовите платформи, както и с член 60 от Конвенцията на ООН по морско право.

Темата е свързана с поредицата атаки срещу търговски кораби в Черно море край българския бряг. По случаите е образувано досъдебно производство, а Стоянов заяви, че произходът на дроновете трябва да бъде установен в рамките на разследването.

Министърът каза още, че снимки от последните случаи са изпратени до всички съюзници и партньори на България. Към изслушването няма посочен отговор от тях за произхода на летателните апарати.

Източници: darik.bg, bta.bg, 24chasa.bg