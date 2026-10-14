Bella Hadid Celebrates Her 30th Birthday in a Swimsuit (PHOTO)

A red swimsuit with the number „30“ and beige cowboy boots were Bella Hadid's go-to for her 30th birthday. The model shared photos from the celebration on Instagram, showing off the personalized details on the outfit.
The top of the swimsuit has the number „30“ written in white, and the bottom has Bella's name placed above a star. The outfit was created especially for her by a swimwear brand based in Los Angeles.
„Hi, my name is Bella and I'm 30“, Hadid wrote.
Празненство в планините на Тенеси
За юбилейния си уикенд моделът избра луксозен комплекс в планините Грейт Смоуки в Източен Тенеси. Тя отпразнува личния си празник с група приятели, сред които Фани Бурдет-Донон, Рейчъл Райън Лейси и Ясмин Диба.
Снимките от почивката показват компанията в различни моменти от празненството. Каубойските ботуши допълниха визията на Хадид и препратиха към любовта ѝ към конете и ездата.
След края на уикенда Фани Бурдет-Донон публикува послание към модела: „Най-хубавият уикенд за нашето любимо момиче“.
Източни: life.dir.bg