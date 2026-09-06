05.00 Tennis: US Open Eurosport 1
05.00 Tennis: US Open Eurosport 2
09.15 Formula 3, Italian Grand Prix Diema Sport 3
10.45 Formula 2, Italian Grand Prix Diema Sport 3
12.45 Porsche Supercup, Italian Grand Prix Diema Sport 3
13.00 Golf, European Tour MAX Sport 1
13.00 Motocross: World Championship in Turkey Eurosport 2
14.00 Bournemouth – Wolverhampton Nova Sport
14.30 Hertha – Magdeburg Diema Sport
15.00 Equestrian: World Tour of Champions in Valkenswaard, show jumping Eurosport 2
15.45 Cycling: Tour of Spain, stage 15, men Eurosport 1
16.00 Parma – Monza MAX Sport 3
16.00 Everton – Manchester United Diema Sport 2
16.00 Troyes – Strasbourg Nova Sport
16.00 Formula 1, Italian Grand Prix Diema Sport 3
16.30 Hamburger – Mainz Diema Sport
16.30 Volleyball, Women's European Championship Small Final MAX Sport 2, BTV Eshken
18.45 Tennis: US Open Eurosport 1
17.15 Valencia – Barcelona MAX Sport 4
18.15 Angers – Rennes Nova Sport
18.30 Arsenal – Chelsea Diema Sport 2
18.00 Eintracht – Augsburg Diema Sport 3
19.00 Lokomotiv (Pd) – Cherno more Diema Sport
19.00 Bologna – Sassuolo MAX Sport 3
19.00 Volleyball, Women's European Championship Final MAX Sport 2, BTV Action
19.30 Malaga – Betis MAX Sport 4
21.00 Athletics, Diamond League, Brussels MAX One
21.15 Lokomotiv (Sf) – Ludogorets Diema Sport
21.45 Juventus – Milan MAX Sport 3
21.45 Marseille – FC Paris Diema Sport 3
22.00 Espanyol – Sevilla MAX Sport 4
00.00 NASCAR, Darlington Race MAX Sport 1
Sports on TV on Sunday (September 6)
Here's what we can watch today
Sep 6, 2026 07:56 63
05.00 Tennis: US Open Eurosport 1