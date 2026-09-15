In Europe, they throw out for months for the vandalism of Velasquez

The emotional outburst of the head coach of Levski Julio Velasquez, who smashed the glass panel of the bench with his fist during the 0:0 draw against Botev in Vratsa, has once again raised the issue of discipline in domestic football.
While in the domestic efbet League such acts often get away with light administrative fines and covering material damages, in major European championships the reaction of football associations would be merciless.
In the West, such behavior is not simply treated as a "letting go of nerves", but as hooliganism, intentional damage to stadium infrastructure and direct threat to the physical health of football players and officials due to flying sharp pieces of glass.
What would be the penalties in the Top 4 European championships:
- England (Premier League): The English Football Association (FA) would impose a stadium ban for 3 to 5 matches. The financial fine in this case varies between 20,000 and 50,000 pounds. The coach would receive an official charge of “violent behavior“ (Violent conduct), which may also trigger an automatic investigation by local police.
- Spain (La Liga): In Julio Velázquez's homeland, the sanction would be a suspension of 4 to 8 matches. The Royal Spanish Football Federation (RFEF) also imposes a serious fine of 3,000 to 6,000 euros under the Code for “disruption of good order and vandalism“.
- Italy (Serie A): The Italian Federal Court (FIGC) would apply a ban on occupying a touchline seat for a minimum of 3 matches. The fine for such a display in the Apennines amounts to between 10,000 and 15,000 euros for "unsportsmanlike aggression".
- Германия (Бундеслига): Германският футболен съюз налага т.нар. „Innenraumverbot“ — пълна затворена изолация от отбора за поне 3 двубоя. Треньорът няма право на никакъв контакт с играчите от 30 минути преди до 30 минути след края на срещата, а личната глоба достига около 15 000 евро.
Юридическа и наказателна отговорност
В държави като Англия и Германия инцидентът на стадион „Христо Ботев“ във Враца би излязъл далеч извън юрисдикцията на спортните органи. Местните полицейски власти имат правомощията да заведат бързо съдебно производство за умишлено увреждане на публична собственост. Тъй като Веласкес нарани собствената си ръка при удара и се наложи да бъде превързан от лекарския щаб, на Запад това би било използвано като доказателство, че той е създал реална предпоставка за сериозни наранявания на резервните състезатели около себе си.
В България испанецът вече има история с подобни прояви — през миналия сезон той потроши имущество в съблекалнята на стадион „Александър Шаламанов“ при гостуването на Славия. Въпреки рецидива, практиката у нас показва, че Дисциплинарната комисия на БФС налага предимно минимални наказания от по 1 среща при червени картони на треньори, докато клубът просто поема сметката за новото стъкло на стадиона домакин.