Bulgarian Cup Results

Bulgarian Cup
Second preliminary round:
Chernomorets Balchik - Etar Veliko Tarnovo 2:3
Botev Novi Pazar - Vihren Sandanski 1:4
Krumovgrad - Spartak Pleven 1:2
Balkan Botevgrad - Fratria 0:3
Belasitsa Petrich - Dobrudzha Dobrich 1:2
Minor Pernik - Beroe Stara Zagora 1:2
Zagorets Nova Zagora - Rilski Sportist 0:4
Oborishte Panagyurishte - Yantra Gabrovo 1:3
Volov Shumen - Chernomorets Burgas0:2
National Sofia - Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 1:3
Chavdar Troyan - Marek Dupnitsa 0:4
Spartak Plovdiv - Botev Ihtiman 1:0
Benkovski Isperih - Akademik Svishtov 0:3
Yambol - Hebar Pazardzhik
Rhodopa Smolyan - Nessebar 1:1 --------
Neftohimik Burgas - Sportist Svoge 1:1 ------
Lokomotiv Mezdra - Pirin Blagoevgrad 2:2 -----
Bdin Vidin - Montana 0:0 -------
The Teams in bold continue to the next phase!