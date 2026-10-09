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Sports on TV on Friday (October 9)

Sports on TV on Friday (October 9)

Here's what you can watch on TV today

Oct 9, 2026 07:32 66

Sports on TV on Friday (October 9) - 1
Tihomir Shumov Tihomir Shumov Author at Fakti.bg

07.30 Tennis: Shanghai Tournament - MAX Sport 1, MAX Sport 2, MAX Sport 3

09.50 Moto GP: Practice for the Indonesian Grand Prix - MAX Sport 4

11.30 Formula 1: First practice for the Singapore Grand Prix - Diema Sport 3

15.50 Formula 1: Second practice for the Singapore Grand Prix - Diema Sport 3

17.30 Football: Yantra Gabrovo – Vihren Sandanski - Diema Sport

19.30 Football: Heidenheim – Kaiserslautern - Diema Sport 2

19.30 Football: Eintracht Braunschweig – Holstein Nova Sport

20.00 Football: Etar Veliko Tarnovo – Fratria - Diema Sport

21.00 Football: Al Nassr – Al Diriyah - MAX Sport 1

21.15 Basketball: Olympiacos – Anadolu Efes - MAX One

21.30 Football: Borussia Dortmund – Werder Bremen - Diema Sport 3

21.30 Basketball: Barcelona – Zalgiris - MAX Sport 2

21.45 Football: Lens – Lyon - Nova Sport

22.00 Football: Malaga – Espanyol - MAX Sport 4

22.00 Football: West Ham – Queens Park Rangers - Diema Sport 2