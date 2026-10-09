Sports on TV on Friday (October 9)

07.30 Tennis: Shanghai Tournament - MAX Sport 1, MAX Sport 2, MAX Sport 3
09.50 Moto GP: Practice for the Indonesian Grand Prix - MAX Sport 4
11.30 Formula 1: First practice for the Singapore Grand Prix - Diema Sport 3
15.50 Formula 1: Second practice for the Singapore Grand Prix - Diema Sport 3
17.30 Football: Yantra Gabrovo – Vihren Sandanski - Diema Sport
19.30 Football: Heidenheim – Kaiserslautern - Diema Sport 2
19.30 Football: Eintracht Braunschweig – Holstein Nova Sport
20.00 Football: Etar Veliko Tarnovo – Fratria - Diema Sport
21.00 Football: Al Nassr – Al Diriyah - MAX Sport 1
21.15 Basketball: Olympiacos – Anadolu Efes - MAX One
21.30 Football: Borussia Dortmund – Werder Bremen - Diema Sport 3
21.30 Basketball: Barcelona – Zalgiris - MAX Sport 2
21.45 Football: Lens – Lyon - Nova Sport
22.00 Football: Malaga – Espanyol - MAX Sport 4
22.00 Football: West Ham – Queens Park Rangers - Diema Sport 2