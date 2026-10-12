Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Monday (October 12)

Sports on TV on Monday (October 12)

Here's what we can watch today

Oct 12, 2026 06:27 57

Sports on TV on Monday (October 12) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

07.00 Tennis, tournament in Shanghai MAX Sport 1

07.00 Tennis, tournament in Shanghai MAX Sport 2

13.00 Tennis, tournament in Shanghai MAX Sport 1

16.45 Pakhtagor – AL Qadisiya Nova Sport

18.00 PAOK – Kalamata Diema Sport 2

19.00 Al Wasl – Al Ahly Nova Sport

19.30 Atalanta – Venice MAX Sport 3

20.00 Ludogorets – Arda Diema Sport

21.15 Al Nassr – Neftchi Diema Sport 3

21.15 Al Gharafa – Esteghlal Nova Sport

21.45 Torino – Udinese MAX Sport 3

22.00 Levante – Sevilla MAX Sport 4

22.00 Tenerife – Girona MAX Sport 2

22.00 Coventry – Newcastle Diema Sport 2