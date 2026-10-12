Sports on TV on Monday (October 12)

07.00 Tennis, tournament in Shanghai MAX Sport 1
07.00 Tennis, tournament in Shanghai MAX Sport 2
13.00 Tennis, tournament in Shanghai MAX Sport 1
16.45 Pakhtagor – AL Qadisiya Nova Sport
18.00 PAOK – Kalamata Diema Sport 2
19.00 Al Wasl – Al Ahly Nova Sport
19.30 Atalanta – Venice MAX Sport 3
20.00 Ludogorets – Arda Diema Sport
21.15 Al Nassr – Neftchi Diema Sport 3
21.15 Al Gharafa – Esteghlal Nova Sport
21.45 Torino – Udinese MAX Sport 3
22.00 Levante – Sevilla MAX Sport 4
22.00 Tenerife – Girona MAX Sport 2
22.00 Coventry – Newcastle Diema Sport 2