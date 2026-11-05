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Sports on TV on Thursday (November 5)

Sports on TV on Thursday (November 5)

Here is what you can watch on television today

Nov 5, 2026 08:26 35

Sports on TV on Thursday (November 5) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

08.30 Snooker: International Championship - Eurosport 1

09.00 Golf: European Tour - MAX Sport 2

12.00 Tennis: ATP 1000 Paris - MAX Sport 1

12.00 Football: Lion City – Adelaide - Diema Sport 3

12.00 Football: Machida – Shanghai Shenhua - Nova Sport

13.00 Weightlifting: World Championships - Ring TV

14.15 Football: Swai – Tampines - Nova Sport

14.15 Football: Kuching – Gangwon - Diema Sport 2

14.15 Football: Pathum – Tai Po - Diema Sport 3

17.45 Youth Olympic Games - BNT 3

19.25 Cyclocross: Superprestige League - Eurosport 1

19.45 Football: Levski – Jagiellonia - MAX Sport 3

19.45 Football: Real Sociedad – Lyon - MAX Sport 4

19.45 Football: Trabzonspor – Freiburg - Ring TV

19.45 Football: Milan – Ferencvaros - bTV Action

20.00 Tennis: ATP 1000 Paris - MAX Sport 1

20.00 Basketball: Hapoel Tel Aviv – Barcelona - MAX Sport 2

21.25 Cyclocross: Superprestige League - Eurosport 1

22.00 Football: Alkmaar - Juventus - MAX Sport 4

22.00 Football: Panathinaikos – CSKA - bTV Action

22.00 Football: Bayer Leverkusen – Marseille - MAX Sport 2

22.00 Football: Celtic – Besiktas - Ring TV

22.00 Golf: PGA Tour, Los Cabos Championship - Eurosport 2