Sports on TV on Thursday (November 5)

08.30 Snooker: International Championship - Eurosport 1
09.00 Golf: European Tour - MAX Sport 2
12.00 Tennis: ATP 1000 Paris - MAX Sport 1
12.00 Football: Lion City – Adelaide - Diema Sport 3
12.00 Football: Machida – Shanghai Shenhua - Nova Sport
13.00 Weightlifting: World Championships - Ring TV
14.15 Football: Swai – Tampines - Nova Sport
14.15 Football: Kuching – Gangwon - Diema Sport 2
14.15 Football: Pathum – Tai Po - Diema Sport 3
17.45 Youth Olympic Games - BNT 3
19.25 Cyclocross: Superprestige League - Eurosport 1
19.45 Football: Levski – Jagiellonia - MAX Sport 3
19.45 Football: Real Sociedad – Lyon - MAX Sport 4
19.45 Football: Trabzonspor – Freiburg - Ring TV
19.45 Football: Milan – Ferencvaros - bTV Action
20.00 Tennis: ATP 1000 Paris - MAX Sport 1
20.00 Basketball: Hapoel Tel Aviv – Barcelona - MAX Sport 2
21.25 Cyclocross: Superprestige League - Eurosport 1
22.00 Football: Alkmaar - Juventus - MAX Sport 4
22.00 Football: Panathinaikos – CSKA - bTV Action
22.00 Football: Bayer Leverkusen – Marseille - MAX Sport 2
22.00 Football: Celtic – Besiktas - Ring TV
22.00 Golf: PGA Tour, Los Cabos Championship - Eurosport 2