Last news in Fakti
Новини
Sport »
Sports on TV on Friday (November 6)

Sports on TV on Friday (November 6)

Here is what you can watch on television today

Nov 6, 2026 07:35 55

Sports on TV on Friday (November 6) - 1
Pavel Kovachev Pavel Kovachev Author at Fakti.bg

08.00 Snooker: International Championship, semifinal Eurosport 1

09.00 Golf, European Tour MAX Sport 1

10.25 Figure skating: Grand Prix in China, short program, women, Grand Prix – China Eurosport 2

13.00 Weightlifting, World Championships bTV Action, Ring

13.00 Figure skating: Grand Prix in China, short program, pairs, Grand Prix Eurosport 2

14.35 MotoGP, first practice for the Qatar Grand Prix MAX Sport 2

15.00 Tennis, tournament in Paris MAX Sport 1

15.35 Sambo: World Championships in Tashkent, first day Eurosport 2

16.55 Al Hazem – Al Nassr MAX Sport 4

17.00 Septemvri – Lokomotiv (Sofia) Diema Sport

17.30 Formula 1, first practice for the São Paulo Grand Prix Diema Sport 3

18.50 MotoGP, practice for the Qatar Grand Prix MAX Sport 2

19.00 Basketball, Beşiktaş – Žalgiris MAX Sport 3

19.15 Botev (Plovdiv) – Dunav Diema Sport

19.30 Eintracht (Braunschweig) – Energie Cottbus Diema Sport 2

19.30 Dynamo – Greuther Fürth Nova Sport

19.30 Volleyball, CSKA – Metallurg MAX One

20.00 Tennis, tournament in Paris MAX Sport 1

21.00 Formula 1, second practice for the São Paulo Grand Prix Diema Sport 3

21.15 Basketball, Olympiacos – Crvena zvezda MAX Sport 2

21.30 Hamburger – Borussia (Mönchengladbach) Nova Sport

21.45 Venezia – Udinese MAX Sport 3

21.45 Toulouse – Strasbourg Diema Sport

22.00 Sevilla – Alavés MAX Sport 4

22.00 Everton – Coventry Diema Sport 2

22.00 Derby County – Bolton Diema Sport 3

22.00 Golf: PGA Tour, Los Cabos Championship, second day Eurosport 2