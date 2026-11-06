Sports on TV on Friday (November 6)

08.00 Snooker: International Championship, semifinal Eurosport 1
09.00 Golf, European Tour MAX Sport 1
10.25 Figure skating: Grand Prix in China, short program, women, Grand Prix – China Eurosport 2
13.00 Weightlifting, World Championships bTV Action, Ring
13.00 Figure skating: Grand Prix in China, short program, pairs, Grand Prix Eurosport 2
14.35 MotoGP, first practice for the Qatar Grand Prix MAX Sport 2
15.00 Tennis, tournament in Paris MAX Sport 1
15.35 Sambo: World Championships in Tashkent, first day Eurosport 2
16.55 Al Hazem – Al Nassr MAX Sport 4
17.00 Septemvri – Lokomotiv (Sofia) Diema Sport
17.30 Formula 1, first practice for the São Paulo Grand Prix Diema Sport 3
18.50 MotoGP, practice for the Qatar Grand Prix MAX Sport 2
19.00 Basketball, Beşiktaş – Žalgiris MAX Sport 3
19.15 Botev (Plovdiv) – Dunav Diema Sport
19.30 Eintracht (Braunschweig) – Energie Cottbus Diema Sport 2
19.30 Dynamo – Greuther Fürth Nova Sport
19.30 Volleyball, CSKA – Metallurg MAX One
20.00 Tennis, tournament in Paris MAX Sport 1
21.00 Formula 1, second practice for the São Paulo Grand Prix Diema Sport 3
21.15 Basketball, Olympiacos – Crvena zvezda MAX Sport 2
21.30 Hamburger – Borussia (Mönchengladbach) Nova Sport
21.45 Venezia – Udinese MAX Sport 3
21.45 Toulouse – Strasbourg Diema Sport
22.00 Sevilla – Alavés MAX Sport 4
22.00 Everton – Coventry Diema Sport 2
22.00 Derby County – Bolton Diema Sport 3
22.00 Golf: PGA Tour, Los Cabos Championship, second day Eurosport 2