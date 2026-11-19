NBA results:
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Cleveland Cavaliers – Memphis Grizzlies 121:124
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Indiana Pacers – Houston Rockets 104:119
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Miami Heat – Milwaukee Bucks 137:130
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Orlando Magic – Philadelphia 76ers 116:121
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Brooklyn Nets – Chicago Bulls 107:137
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Toronto Raptors – Washington Wizards 99:103
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Dallas Mavericks – Golden State Warriors 116:94
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New Orleans Pelicans – Detroit Pistons 109:122
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Oklahoma City Thunder – Atlanta Hawks 112:117
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Denver Nuggets – Boston Celtics 105:101
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Los Angeles Lakers – Utah Jazz 97:109
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Sacramento Kings – Phoenix Suns 107:128