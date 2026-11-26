11.00 Tennis, Davis Cup, Great Britain – Germany Diema Sport 3
12.00 Gangwon – Kitchee Nova Sport
14.15 Suwon – Machida Nova Sport
17.00 Biathlon: World Cup in Kontiolahti, individual, men Eurosport 1
18.00 Tennis, Davis Cup: Austria – Spain Diema Sport 3
19.00 Basketball, Bulgaria – Denmark bTV Action
19.45 Marseille – Levski MAX Sport 3
19.45 Dinamo (Zagreb) – Bayer MAX Sport 4
19.45 Olympiacos – Milan Ring
21.30 Volleyball, Conegliano – Novara MAX Sport 1
21.30 Volleyball, Perugia – Lube MAX Sport 2
22.00 CSKA – Trabzonspor bTV Action
22.00 Juventus – Omonia MAX Sport 4
22.00 Crystal Palace – Real Sociedad MAX One
22.00 Lyon – Lillestrøm Ring