Съвпадът на Марс и Юпитер носи напрежение, спорове и силни емоции според Азарей

Марс и Юпитер се срещат видимо близо един до друг в съзвездието Лъв на 16 ноември. Астрономическите календари посочват, че планетите ще изглеждат на около 1,2 градуса една от друга, а точният момент на подреждането е около 06:24 ч. UTC, или 08:24 ч. българско време. Това е видим от Земята ефект, при който двете планети се проектират близо в небето.

В астрологичната си прогноза Азарей определя съвпада като комбинация, която може да засили емоциите и стремежа към действие. Според него Марс носи готовност за борба и защита на честта, а Юпитер добавя идеи, ентусиазъм и желание за разширяване на възможностите.

Предупреждение за спорове и прибързани решения

В прогнозата се посочват възможни спорове, раздели, отчуждение и напрежение с ръководители. Сред описаните рискове са професионални неуспехи, съдебни разправии, необмислени думи и решения, взети под влияние на моментна възбуда.

„Все пак се изисква разум!“

Азарей предупреждава още за повишена самоувереност, честолюбие и склонност към преувеличение. Според астрологичната интерпретация агресивното поведение може да бъде опит за привличане на внимание, но да премине границата на приемливото. Посочва се и риск от своеволни или незаконни действия, ако желанието за надмощие бъде поставено над разумната преценка.

Енергия за творчество, спорт и пътувания

Прогнозата не е изцяло негативна. Според Азарей съвпадът може да насърчи предприемчивостта, търсенето на работа и стремежа към професионален напредък. Като подходящи сфери са посочени творческите проекти, спортът, възпитанието и грижата за деца, както и пътуванията с романтичен характер.

В астрологичния прочит се включват още образователни, философски, юридически и културни занимания. За художници и музиканти периодът е описан като възможност за реализация на идеи и вдъхновение, но с предупреждение срещу прекомерна агресивност в творческия процес и по време на обществени събирания или протести.

Лъвът е свързан в тази интерпретация с децата, спорта, лукса, флирта и празничното настроение. Затова съвпадът е представен едновременно като време на ентусиазъм и експанзия, но и като период, в който излишъкът, самоувереността и желанието за внимание могат да доведат до конфликти.

В края на прогнозата Азарей оставя избора за личен ритуал на самия човек и посочва молитвата, медитацията, песента, стиха или съзерцанието като възможни символични форми. Основният акцент остава върху умереността и внимателното вземане на решения.

Източници: marica.bg, space.com