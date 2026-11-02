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Новолуние в Скорпион: време за тайни решения и промяна

Новолуние в Скорпион: време за тайни решения и промяна

2 Ноември, 2026 11:44 705 1

  • новолуние-
  • скорпион-
  • астрология-
  • лунен календар-
  • ноември 2026

Лунният цикъл започва на 9 ноември с акцент върху доверието, общите финанси и личните граници. Астролозите свързват периода с освобождаване от стари модели

Новолуние в Скорпион: време за тайни решения и промяна - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Има моменти, в които промяната започва без шум. На 9 ноември Луната ще застане между Земята и Слънцето, а небето ще отбележи началото на нов лунен цикъл с новолуние в Скорпион. Точният момент е около 09:02 ч. българско време, когато Слънцето и Луната ще се срещнат на 16°53′ в знака. Новолунието е посочено и в календара на NASA за лунните фази през 2026 г.

Астрономически това е фаза, при която осветената страна на Луната е обърната към Слънцето и спътникът почти не се вижда от Земята. Първият по-лесно различим сърп ще се появи след това, с напредването на лунния цикъл.

Какво символизира новолунието в Скорпион

В западната астрологична традиция Скорпионът се свързва с доверие, интимност, общи средства, власт и психологическа промяна. Затова новолунието в този знак се тълкува като период за решения по теми, които обикновено остават зад затворени врати – неизказани чувства, финансови зависимости, неравнопоставени отношения или страх от загуба на контрол.

Факултетът по астрологични изследвания описва конфигурацията като възможност за „нови начала и нов старт“ в областите на близостта, контрола и освобождаването от старото. Това е астрологична интерпретация, а не научно доказана прогноза за конкретни събития.

Според астрологичните календари моментът е свързан и с широк квадрат между новолунието и съвпада на Марс и Юпитер в Лъв. В символичен план това може да насочи вниманието към напрежението между силното желание за действие и необходимостта първо да се изяснят мотивите, границите и последствията.

Ретроградните планети добавят тема за преразглеждане

Новолунието настъпва в период, в който Меркурий е ретрограден в Скорпион. В астрологията това се свързва с връщане към стари разговори, неизяснени въпроси и решения, които са били отложени. Меркурий ще стане директен на 13 ноември, а същия ден Венера ще приключи ретроградното си движение в Libra, което астролозите свързват с преоценка на отношенията, ценностите и парите.

Това поставя новолунието в особен контекст: намеренията могат да бъдат силни, но част от отговорите вероятно ще се изясняват постепенно, след като комуникацията и отношенията започнат да се движат напред. Астрологичните тълкувания насочват към по-внимателно поставяне на лични граници, преглед на общи финансови ангажименти и отказ от модели, които вече не носят сигурност.

Какво следва до края на месеца

След новолунието Луната ще достигне първа четвърт на 17 ноември. На 22 ноември Слънцето ще премине в Стрелец, а на 24 ноември ще настъпи пълнолуние в Близнаци. Така ноемврийският цикъл ще премине от затворените и дълбоки теми на Скорпиона към повече разговори, информация и търсене на по-широка перспектива.

Новолунието няма да бъде видимо като светъл диск на небето. Неговият смисъл за астролозите е друг – не в зрелището, а в паузата, в която човек решава какво повече няма да носи със себе си.

Източници: space.com, astrology.org.uk, hindustantimes.com


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