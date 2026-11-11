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11.11.2026: огледалната дата отваря мощен портал на желанията

11.11.2026: огледалната дата отваря мощен портал на желанията

11 Ноември, 2026 07:32 736 3

  • 11.11.2026-
  • огледална дата-
  • нумерология-
  • астрология-
  • 11:11

В нумерологията 11.11 се приема като символ на ново начало, но астрологичната картина за деня не съвпада напълно с популярните твърдения

11.11.2026: огледалната дата отваря мощен портал на желанията - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Четирите единици в датата 11.11.2026 отново превръщат деня в обект на интерес за нумеролозите и последователите на езотеричните практики. Комбинацията 1111 се тълкува като символ на ново начало, лична воля и поемане на отговорност за посоката, в която човек иска да продължи.

В тези традиции часът 11:11 се приема като подходящ момент за формулиране на желание или намерение. Обичайният съвет е то да бъде конкретно, изказано в положителна форма и свързано с действие, а не с пасивно очакване. Популярните практики включват записване на желанието, визуализация и кратка лична равносметка.

Каква е астрологичната картина

На 11 ноември Луната е във фаза на растящ сърп, само два дни след новолунието на 9 ноември. Първата четвърт настъпва на 17 ноември. Това е реалната лунна фаза, независимо от езотеричните тълкувания, които свързват растящата Луна с развитие и поставяне на ново начало.

Според астрологичните ефемериди Луната преминава през Стрелец. В астрологичната символика знакът се свързва с пътувания, обучение, свободолюбие и разширяване на хоризонтите. Тези значения са част от интерпретативната система на астрологията, а не от научно доказана прогноза за поведението или бъдещето на хората.

Има и важно разминаване в популярното описание на деня. Венера не спира ретроградното си движение на 11 ноември. Ефемеридите я показват ретроградна на тази дата, като преминаването ѝ в директно движение е посочено за 13 ноември. Затова твърдението, че именно 11 ноември бележи обрат във връзките, финансите и личните ценности, не съответства на посочените астрологични данни.

Символика, а не доказано влияние

Огледалната дата има културна и лична стойност за хората, които използват нумерологията като начин да подредят целите си. Самото повторение на числото 11 обаче не доказва, че денят има специална сила или че желанията, отправени в 11:11, ще се изпълнят.

„Твърденията на астрологията не се основават на научни доказателства“, посочва NASA.

Това не пречи 11.11 да бъде използван като личен ориентир за поставяне на цели. Най-съществената част от подобен ритуал остава конкретната първа стъпка: разговор, план, записана задача или решение, което може да бъде изпълнено независимо от датата.

Източници: woman.bg, space.com, bbcearth.com


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