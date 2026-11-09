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Новолунието в Скорпион променя любовта и работата за 7 знака

Новолунието в Скорпион променя любовта и работата за 7 знака

9 Ноември, 2026 06:28 658 1

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Скорпион, Телец, Лъв, Водолей, Овен, Рак и Дева влизат в период на преосмисляне на отношенията, финансите и професионалните цели

Новолунието в Скорпион променя любовта и работата за 7 знака - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Понякога един неизказан разговор тежи повече от голямо решение. В астрологичния прочит на новолунието в Скорпион именно премълчаните чувства, отношенията, поддържани по навик, и личните желания, оставени на заден план, излизат на преден план.

Новолунието настъпва на 9 ноември 2026 г. в 09:02 ч. българско време. Астрономически това е моментът, в който Луната се намира между Земята и Слънцето и не се вижда от планетата. В астрологията новолунието се разглежда като начало на нов цикъл, а знакът Скорпион насочва вниманието към доверието, интимността, общите финанси и личните граници.

Скорпион, Телец и Лъв преосмислят отношенията си

За Скорпионите периодът е свързан със самооценката, личното излъчване и начина, по който показват истинската си същност. Според прогнозата желанието да получават одобрението на всички може да отстъпи място на по-голяма искреност в любовта и независимост в професионалния живот.

При Телците основна тема са партньорствата. Любовните и деловите връзки вече трудно могат да се крепят само на навик, ако близостта е отстъпила място на ежедневието. Отложеният разговор за разочарованията и потребностите може да стане неизбежен.

За Лъвовете вниманието се насочва към дома, семейството и миналото. Стари недоразумения могат да бъдат поставени отново на дневен ред, а практичното разпределение на задълженията да помогне за решаването на битови или семейни проблеми.

Професионални решения за Водолей и финансови теми за Овен

Водолеите могат да направят равносметка дали работата им носи лично удовлетворение, или изглежда успешна най-вече в очите на околните. Прогнозата поставя акцент върху собствените цели и възможното преосмисляне на професионалната посока.

При Овните на преден план излизат доверието, интимността и споделените ресурси. Това включва семейния бюджет и общите задължения с партньора. Основният въпрос е дали отговорностите са разпределени справедливо и дали емоционалните и материалните усилия са взаимни.

Раците и Девите трябва да кажат неизказаното

За Раците новолунието поставя акцент върху личните желания, романтиката и творческите занимания. Те могат да почувстват нужда да излязат от ролята на човек, който постоянно се грижи за останалите, и да отделят време за собственото си щастие.

При Девите важни стават общуването и истините, останали неизказани. Неочаквана новина или контакт с човек от миналото може да промени плановете им. Вместо продължително анализиране на чуждите реакции прогнозата насърчава по-ясен и откровен разговор.

Към темата за връщането на стари въпроси астрологичният прочит добавя ретроградното движение на Меркурий, Венера, Сатурн, Уран и Нептун. Меркурий е ретрограден в Скорпион от 24 октомври до 13 ноември, а Венера – от 3 октомври до 14 ноември 2026 г. В астрологията тези периоди се свързват с преосмисляне на решения и връщане към нерешени теми.

Източник: marica.bg


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  • 1 Цеко БидонЬ

    0 0 Отговор
    Знаем го ние тва практично разпределение на задълженията. Она на диваня, а я на бустаня. Така ми е омръзнало, че благодаря.

    07:16 09.11.2026