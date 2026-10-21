Разцвет на пазара на офиси в Прага

Пазарът на офис имоти в Прага остава с ограничено предлагане, като делът на свободните площи е намалял до 5,65% през третото тримесечие на 2026 г. Това е спад с 11 базисни пункта спрямо предходното тримесечие и със 74 базисни пункта на годишна база, показват данни на Prague Research Forum.

Общият обем на модерните офис площи в чешката столица достига приблизително 3,95 млн. кв. м, като през третото тримесечие не е завършен нито един нов проект. Свободните площи са около 222 900 кв. м.

Разликите между отделните райони на града обаче са значителни. Най-висока е незаетостта в Prague 10 – 12%, и Prague 3 – 11,1%. В централните части свободните офиси са значително по-малко – едва 1,2% в Prague 2 и 3,6% в Prague 1.

В процес на изграждане в Прага са приблизително 308 900 кв. м офис площи, което е с 27% повече спрямо година по-рано. Строителството е концентрирано основно в Prague 5, където се намират 39% от новите площи, и Prague 4 с дял от 36%.

Съществена част от бъдещото предлагане обаче вече е ангажирана. Около 61% от офисите в строеж имат осигурени наематели, което допълнително ограничава количеството нови площи, които реално ще излязат на свободния пазар. Около 73% от съществуващия модерен офис фонд е в класове А до ААА.

Недостигът на качествени площи оказва натиск и върху цените. Наемите за първокласни офиси в центъра на Прага вече достигат 31–32 EUR/кв. м на месец, а във вътрешните градски райони – 22,50–23,50 EUR/кв. м. В периферията нивата остават между 16 и 17 EUR/кв. м месечно.

Въпреки ниската незаетост компаниите остават предпазливи при преместването в нови офиси. Общият обем на наетите и предоговорени площи през третото тримесечие е 107 000 кв.м, което е с 41% по-малко на годишна база. Повече от половината – 53%, са предоговаряния на съществуващи договори, докато новите наеми представляват 30%.

Най-голямата обявена сделка за тримесечието е предоговарянето на договора на Microsoft за 12 800 кв.м в сградата Delta в комплекса Brumlovka. Сред големите сделки са още тези на Adastra за 5300 кв.м и NET4GAS за 4700 кв.м.

Технологичните компании са най-активните наематели и формират 28% от търсенето, следвани от фармацевтичния и здравния сектор с 11% и компаниите за професионални услуги с 10%.

Според Павел Новак, ръководител „Офис площи“ в Savills, ниската незаетост и растящите наеми на пръв поглед показват силен пазар, но структурата на сделките очертава по-различна картина. Все повече компании предпочитат да останат в настоящите си офиси и да предоговорят договорите си, вместо да се местят.

Така пазарът в Прага се оказва в необичайна ситуация – новото строителство расте, свободните качествени офиси намаляват и наемите се повишават, но активността при сключването на изцяло нови договори отслабва.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg