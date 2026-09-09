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AG Capital иска да придобие едноличен контрол върху „Полиграфия Офис Център"

AG Capital иска да придобие едноличен контрол върху „Полиграфия Офис Център"

9 Септември, 2026 17:07 591 4

  • полиграфия-
  • ag capital-
  • офиси-
  • софия-
  • сделка-
  • кзк

Сделката е внесена за одобрение в КЗК

AG Capital иска да придобие едноличен контрол върху „Полиграфия Офис Център" - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

AG Capital е поискала разрешение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да придобие едноличен контрол върху „Полиграфия Офис Център“ в София. Комплексът се намира на бул. „Цариградско шосе“ и допреди години беше известен като Политрафическия комбинат.

Към момента активът е част от портфейла на Lion’s Head Investments – съвместно дружество между AG Capital и южноафриканския инвеститор Old Mutual. Ако КЗК одобри концентрацията, AG Capital ще премине от съвместен към едноличен контрол върху офис комплекса.

Антимонополният регулатор посочва, че сделката може да има отношение към пазара на отдаване на офис площи под наем в София. Трети заинтересовани страни разполагат със седемдневен срок, за да представят писмени становища по планираната концентрация.

„Полиграфия Офис Център“ предлага около 27 000 кв. м офис площи. Сред наемателите са Bosch, EY и Payhawk, а сградата притежава сертификат LEED Gold за устойчиво строителство и експлоатация.

Историята на собствеността върху комплекса минава през няколко етапа. През 2017 г. AG Capital придобива контрол върху имота, а през 2018 г. КЗК разрешава на групата и OMP Investment Company, свързана с Old Mutual, да упражняват съвместен контрол върху „Полиграфия Офис Център“.

През същата година беше завършена и втората фаза на проекта. По-ранни данни за комплекса показват, че развитието му включва както реконструкция на историческата сграда, така и изграждане на нови офис площи.

Предстои КЗК да прецени дали концентрацията може да ограничи ефективната конкуренция на пазара на офис площи в столицата.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    2 2 Отговор
    В България дори и скъсаните цървули на Ганчо са нечия чужда собственост.

    17:22 09.09.2026

  • 2 Надали южноафриканския инвеститор

    3 2 Отговор
    Old Mutual и фондовете от Мавриций ще се изтеглят от България. Ще се спука имотният балон тогава още на следващият ден. Почетният консул на Република Мавриций в България г-н Христо Илиев казал ли е нещо? Това е по важното а не че AG Capital искал да придобие едноличен контрол върху Полиграфията. Тя и сега на практика е еднолична

    17:46 09.09.2026

  • 3 И още мисирки ООД

    1 0 Отговор
    И тази емблематична сграда бе присвоена от частни фирми,зад които надничат бивши и настоящи политици!

    Коментиран от #4

    17:55 09.09.2026

  • 4 емблематична сграда ?

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "И още мисирки ООД":

    Глупости пишеш. Емблематична е само фасадата на снимката. Ти влизал ли си вътре?

    18:19 09.09.2026