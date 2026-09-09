AG Capital иска да придобие едноличен контрол върху „Полиграфия Офис Център"

AG Capital е поискала разрешение от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да придобие едноличен контрол върху „Полиграфия Офис Център“ в София. Комплексът се намира на бул. „Цариградско шосе“ и допреди години беше известен като Политрафическия комбинат.

Към момента активът е част от портфейла на Lion’s Head Investments – съвместно дружество между AG Capital и южноафриканския инвеститор Old Mutual. Ако КЗК одобри концентрацията, AG Capital ще премине от съвместен към едноличен контрол върху офис комплекса.

Антимонополният регулатор посочва, че сделката може да има отношение към пазара на отдаване на офис площи под наем в София. Трети заинтересовани страни разполагат със седемдневен срок, за да представят писмени становища по планираната концентрация.

„Полиграфия Офис Център“ предлага около 27 000 кв. м офис площи. Сред наемателите са Bosch, EY и Payhawk, а сградата притежава сертификат LEED Gold за устойчиво строителство и експлоатация.

Историята на собствеността върху комплекса минава през няколко етапа. През 2017 г. AG Capital придобива контрол върху имота, а през 2018 г. КЗК разрешава на групата и OMP Investment Company, свързана с Old Mutual, да упражняват съвместен контрол върху „Полиграфия Офис Център“.

През същата година беше завършена и втората фаза на проекта. По-ранни данни за комплекса показват, че развитието му включва както реконструкция на историческата сграда, така и изграждане на нови офис площи.

Предстои КЗК да прецени дали концентрацията може да ограничи ефективната конкуренция на пазара на офис площи в столицата.

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