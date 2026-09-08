Гъвкави офиси се търсят предимно от корпоративни клиенти

Пазарът на гъвкави офис площи в София навлиза в нов етап. Основен двигател вече не са само стартъпите, фрийлансърите и малките екипи. Все по-важна роля имат големите корпоративни наематели, които използват подобни пространства като част от по-широката си стратегия за управление на офисите си, а оттам и на разходите си.

Тенденцията е част от по-голяма промяна на пазара на бизнес имоти - компаниите търсят повече гъвкавост, по-ниски първоначални капиталови разходи и възможност бързо да увеличават или намаляват заеманите площи в зависимост от нуждите си.

Операторите на гъвкави офиси все по-често се насочват към по-големи и професионално управлявани пространства, разположени в модерни офис сгради. Паралелно с това корпоративните клиенти започват да разглеждат този тип решение не като временен вариант, а като постоянен елемент от офис портфолиото си.

От коуъркинг към корпоративен продукт

Преди няколко години гъвкавите офиси се свързваха най-вече със споделени бюра и малки екипи. Сега моделът се измества към самостоятелни корпоративни зони, обслужвани офиси и пространства, които могат да бъдат конфигурирани според нуждите на конкретен наемател.

Това е особено важно за международни компании, които навлизат на българския пазар, за фирми в процес на преструктуриране, както и за бизнеси, които не искат да поемат дългосрочни ангажименти за традиционни офис площи.

Пазарът вече предлага и корпоративни офиси за екипи над 30 души, със самостоятелни заседателни зали, 24-часов достъп и допълнителни услуги.

AI и несигурността също променят решенията

Развитието на изкуствения интелект и бързата трансформация на бизнеса допълнително ускоряват тази тенденция. Международно проучване, публикувано това лято, показва, че 60% от главните изпълнителни и финансови директори смятат, че вече е трудно да предвидят колко офис пространство ще им бъде необходимо след две години.

Още по-голям дял - над 70% посочват, че технологичните промени ги правят по-малко склонни да подписват дългосрочни договори за традиционни офиси. Това означава, че гъвкавият офис постепенно се превръща от нишова услуга в инструмент за управление на бизнес риска.

София следва европейската тенденция

Гъвкавите офис площи все още заемат сравнително малък дял от общия офис пазар в София, но значението им расте. Преди делът им е бил малко под 4% от общия обем офис площи в столицата - приблизително около средното ниво за Европа.

Операторите продължават да разширяват присъствието си, а интересът вече идва не само от малки компании, но и от големи корпоративни клиенти, които търсят временни централи, проектни офиси, регионални екипи или възможност за постепенно навлизане на нов пазар.

Така гъвкавите офиси все повече се превръщат в самостоятелен сегмент на пазара на бизнес имоти – между традиционния дългосрочен наем и класическия коуъркинг.

За собствениците на офис сгради това също създава нова възможност. Добавянето на гъвкави пространства разширява кръга от потенциални наематели и позволява сградите да предлагат по-разнообразни решения на бизнеса.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg