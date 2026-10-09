Новини
Имоти »
Имотният пазар се охлажда, но остава стабилен
  Тема: Недвижими имоти

Имотният пазар се охлажда, но остава стабилен

9 Октомври, 2026 11:31 413 5

  • colliers international-
  • георги киров-
  • офиси-
  • ритейл парк-
  • пазар-
  • тенденции

Офис наемите в София вече надхвърлят 21 EUR/кв.м, логистичните площи почти липсват

Имотният пазар се охлажда, но остава стабилен - 1
Снимка: М. Богданова (с)
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Българският пазар на недвижими имоти навлиза в период на по-умерен растеж, като промените се наблюдават във всички основни сегменти. Новото офис строителство остава ограничено на фона на високите строителни разходи и достигналите пикови нива наеми. Ритейл парковете се приближават към точката на насищане, при логистичните площи свободните обекти са рекордно малко, а жилищното строителство започва да компенсира натрупания през предходните години недостиг.

Офисите: наеми над 21 EUR/кв.м и 15% свободни площи

Една от съществените промени на офис пазара е значително по-ограниченият обем на новото строителство в сравнение с предходни периоди на бурна експанзия. В момента в строеж са около 200 000 кв.м офис площи, докато през миналата година са били завършени около 44 000 кв.м.

„Нямаме показатели, подобни на тези от 2015-2016 година — над половин милион квадратни метра. В момента наемите са достигнали пикови нива. Има сгради в София, чийто наеми са над 21 EUR/кв.м за месец", казва Георги Киров, партньор и директор „Инвестиционни консултантски услуги“ в Colliers.

Една от причините предприемачите да действат по-предпазливо са високите разходи както за строителство, така и за довършване на офисите.

„Високите цени афектират всичко. Себестойността е висока, включително нещо, което е много афектирано — материалите. Разходът за довършителните работи по офисите са много висок в момента. Това допринася за факта да нямаме супер бурно развитие на офисите, а процесът да е постепенен, за да може да се абсорбират наличните площи. Затова и процентът на незаети площи е приблизително 15%", обяснява Киров.

При споделените работни пространства вече се наблюдава тенденция на консолидация. Големите оператори увеличават пазарния си дял, докато за по-малките става все по-трудно да се конкурират.

„Какво се случи през годината? Coworking space проектите по-скоро са в момент на консолидация - по-големите придобиват пазарен дял, а по-малките с оглед на това вече не им е толкова лесно да се комерсиализират. Не на последно място, тук е важно да се отбележи, че целият този сегмент зависи от икономическа активност и най-вече от технологичния сегмент, който за момента е в добра форма", обяснява Киров.

Ритейл парковете се приближават към насищане

Съществена промяна се наблюдава и при търговските площи. Ако допреди няколко години модата беше в строителството на търговски центрове, тип мол, то днес спокойно може да кажем, че те са заменени от новия формат - ритейл парк. Последните продължават да се разширяват извън най-големите градове, но и в по крайните квартали на столицата и големите градове. Форматът е успешен, защото парковете се разполагат в изключително населени зони и по този начин предлагат услуги, за които досега се е ходело до централната градска част. От тази гледна точка може да кажем, че ритейл парковете пестят време, а при днешната ситуация с горивата и пари за транспорт.

У нас вече има 91 ритейл парка с обща площ от близо 800 000 кв.м. Практически всеки град с население над 20 000 души представлява потенциален пазар за инвеститори и търговски вериги. Около 100 000 кв.м са в строеж, а през миналата година са били доставени близо 75 000 кв.м.

Променя се и самата концепция на тези обекти. Ако първоначално двигател бяха предимно дискаунт веригите, през последните 3-4 години инвеститорите все по-често разработват по-големи комплекси с площ над 10 000 кв.м. Причината е, че клиентът вече не търси единствено място за покупки, а комбинация от търговия, услуги и преживявания, включително развлечения като кино, например.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Софиянец

    2 0 Отговор
    5 стаен в младост вече 11 месеца го продавам свалих цената с 35% и почти няма огледи

    Коментиран от #5

    11:46 09.10.2026

  • 3 Радев

    1 0 Отговор
    ЗА БОГА БРАТЯ НЕ КУПУВАЙТЕ!

    11:47 09.10.2026

  • 4 Любопитен

    1 0 Отговор
    Събрах портфолио от 300 имота на най-апетитните и вървежни места в София, които следя. В последните 4 месеца само за 2-3 имота е вдигната с до 2-5%, а поне 40-50 имота е свалена между 3-25%. Защо лъжете, че има ръст и охлаждане при положение, че спадовете са 10 пъти повече от ръстовете?

    11:51 09.10.2026

  • 5 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    НА КАКВА ПАРА Е?

    11:59 09.10.2026