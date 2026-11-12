Милиардер привлича служители обратно в офисите с баскетбол

Бизнесменът и инвеститор Грег Флин представи план за връщане на служителите в офисите чрез комбинация от спорт, социални пространства и услуги, по-характерни за хотелския бизнес. Неговият проект The Break Room ще бъде изграден в офисния комплекс Market Center в центъра на Сан Франциско.

Флин е основател, председател и главен изпълнителен директор на Flynn Group. В интервю за Fox Business той обсъди новия център, пазара на офис имоти в града и неуспешното предложение за данък върху богатството в Калифорния.

Баскетбол, пикълбол и стена за катерене

„The Break Room“ ще заеме пространство в комплекса Market Center на адрес 555-575 Market Street. Двете офисни кули са с обща площ около 770 000 квадратни фута и са сред знаковите имоти в деловия център на Сан Франциско.

Планът включва почти пълноразмерно баскетболно игрище, стена за катерене и няколко игрища за пикълбол – спорт, който доби популярност в Съединените щати през последните години. Предвидени са още фитнес зала, студиа за йога и спининг, конферентни помещения, кафене и зони за почивка.

Част от удобствата ще бъде предназначена основно за компаниите, които наемат площи в сградата. Възможно е в определени моменти центърът да бъде достъпен и за външни посетители, включително през почивните дни.

Залог за възстановяването на офисния пазар

„Ще внесем ниво на гостоприемство в офисния пазар, каквото досега не е виждано в Сан Франциско“, заяви Грег Флин.

Проектът е част от по-широка стратегия за привличане на нови наематели и задържане на съществуващите компании. Офисният пазар в Сан Франциско продължава да се възстановява след рязкото разпространение на дистанционната работа, което остави значителна част от сградите в центъра с незаети площи.

Според The Standard Market Center е бил зает с под половината от капацитета си, когато е сменил собствеността си. Новият собственик планира да използва допълнителните услуги като начин да отличи комплекса от конкурентните офисни сгради в града.

Флин е обсъдил и инвестиционния климат в Сан Франциско, както и проваления опит за въвеждане на данък върху богатството в Калифорния. Видеото поставя проекта в контекста на по-широкия спор дали работодателите могат да убедят служителите да се върнат присъствено, ако офисът предлага повече от стандартно работно място.

„The Break Room“ показва един от отговорите на собствениците на офисни имоти: вместо да разчитат само на местоположението и квадратурата, те добавят спорт, услуги и пространства за общуване. За Флин това е опит офисът да стане място, към което служителите имат причина да се връщат.

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