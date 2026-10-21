Амстердам превръща стар мол в нов градски квартал

Мащабната трансформация на Amsterdamse Poort в югоизточната част на Амстердам навлиза в нов етап. CBRE Investment Management завърши обновяването на един от секторите на комплекса и започва поетапната реконструкция на следващия, като по-широкият проект предвижда изграждането на стотици жилища, нови търговски и ресторантски площи и обновяване на инфраструктурата.

Amsterdamse Poort е открит през 1986 г. и е сред първите големи търговски центрове, изградени извън централната част на Амстердам. Днес комплексът разполага с около 150 търговски обекта, а планът е постепенно да се превърне от традиционна търговска зона в многофункционален градски център с жилища, магазини, заведения, спорт, развлечения и обществени пространства.

Обновяването обхваща общо около 15 000 кв. м търговски и ресторантски площи. Вече е завършен Cluster 3, където магазините са получили нови фасади по проект на архитектурното бюро Rijnboutt, а сградите са модернизирани с цел подобряване на енергийните им характеристики.

Следващият етап е реконструкцията на Cluster 2. Първоначално ще бъдат обновени фасадите и търговските помещения, а по-мащабната част от строителните дейности се очаква да започне през 2028 г. Тя ще освободи пространство за нови магазини, барове и ресторанти, както и за развлекателни, спортни и рекреационни функции.

Част от проекта е и преместването на супермаркет Lidl в Cluster 7. Това ще позволи по-сериозното преустройство на сегашния му блок. Предвижда се и цялостна реконструкция на паркинг P21.

„Инвестираме не само в качеството на сградите и общественото пространство, но преди всичко в район, който хората с удоволствие посещават, в който прекарват време и се срещат“, коментира Бас Бувело, директор „Развитие на активи“ в CBRE Investment Management.

Особено значима част от трансформацията е жилищното строителство. Плановете на CBRE IM включват около 660 нови жилища в няколко сгради. Сред тях е Block 3 на Hoogoorddreef, проектиран от BurtonHamfelt Urban Architecture.

Сградата ще предлага жилища под наем в различни ценови сегменти, помещения за обществени и търговски дейности и обществен паркинг с над 400 места.

В по-широкия район на Amsterdamse Poort в момента има приблизително 2000 жилища. До 2030 г. различни инвеститори, сред които и CBRE IM, трябва да добавят още около 1100 жилища. Те ще включват социални жилища, апартаменти със средни наеми и имоти от частния пазар.

Проектът е пример за все по-разпространения в европейските градове модел за преобразуване на остарели търговски центрове в смесени градски квартали. Вместо разширяване на застрояването към периферията съществуващите комплекси се уплътняват с жилища и нови функции, като едновременно с това се модернизират сградите и обществените пространства.

Трансформацията на Amsterdamse Poort се извършва на етапи, което позволява магазините и останалите обекти да продължат да работят по време на строителството.

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