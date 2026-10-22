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Отчуждават имоти за строеж на жп линията Видин-София

Отчуждават имоти за строеж на жп линията Видин-София

22 Октомври, 2026 08:21 359 2

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Промениха статута на редица имоти

Отчуждават имоти за строеж на жп линията Видин-София - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Правителството взе решение да се прехвърли безвъзмездно на Община Кирково правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост в село Тихомир, местност Брашлет. Те са с обща площ 1800 кв. м и ще бъдат използвани за реализиране на санитарно-охранителни зони (СОЗ) - пояси I около каптирани естествени извори „Хаджисалиева чешма“ и „Ливадска“ за питейно-битово водоснабдяване на селото. Община Кирково ще трябва да прехвърли имотите обратно на държавата, ако до 5 години от придобиването им не изпълни предвидените мероприятия. Съгласно решението областният управител на област Кърджали трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условията, при които се прехвърлят имотите в собственост на община Кирково.

С друго решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост за изграждането на железопътен участък между Видин и Медковец от жп линията Видин - София, който е включен в проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец“. Имотите се намират в землището на село Лагошевци, община Димово, област Видин. Обект „Железопътна линия „Видин - София“ е част от железопътната магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин (държавната граница с Румъния)“. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кусур

    1 0 Отговор
    ЖП линия до Видин ! Пак далавери .

    08:24 22.10.2026

  • 2 Амадо

    0 0 Отговор
    Ма как тека манналинпастната собственост е непрекусновена ? Що за безобразие е туй?

    08:31 22.10.2026