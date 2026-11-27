Данъчната оценка на недвижимите имоти ще се увеличи с 30 процента през 2027 г., а през 2028 г. и 2029 г. ще нарасне с още по 35 процента. Промените в Закона за местните данъци и такси бяха приети окончателно от Народното събрание.

Актуализацията ще се прилага към базисните данъчни стойности, използвани за определяне на оценката на сградите, земите, подобренията и земеделските земи. На практика това увеличава основата, върху която се изчисляват част от местните данъци, включително данъкът върху недвижимите имоти, данъкът при придобиване и данъкът върху наследяването на имоти.

Такса смет няма да се изчислява върху новата оценка

Новите стойности няма да се използват при определянето на такса битови отпадъци. За общините, които използват данъчната оценка като основа за таксата, ще се прилага коригирана оценка, така че увеличението за 2027, 2028 и 2029 г. да не води автоматично до по-висока такса смет.

Министерството на финансите представи мярката като поетапна актуализация на оценките, които не са променяни в съответствие с развитието на цените на имотите. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви пред парламента, че формулата за такса битови отпадъци е предвидена именно за да запази досегашната база, когато общината използва данъчната оценка.

Отстъпка за млади семейства с дете

Със 167 гласа „за“ депутатите приеха и 23-процентно намаление на данъка при възмездно придобиване на единствено жилище от млади семейства. Мярката е предложена от Владислав Панев от „Демократична България“, който обясни, че така размерът на данъка за тази група ще остане близък до досегашния въпреки увеличаването на данъчната оценка.

Облекчението ще се ползва само при едновременно изпълнение на няколко условия: купувачите да са в граждански брак, да са родители на поне едно дете и да не са навършили 30 години към датата на сделката. Жилището трябва да бъде единствено за данъчно задължените лица, а основата за изчисляване на данъка да не надхвърля 300 000 евро.

Допълнително условие е купувачите да нямат непогасени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение. Проверката на изискванията ще се извършва от нотариуса при изповядването на сделката.

Какво следва за собствениците

„Това е предложение, което „Прогресивна България“ ще подкрепи, защото е смислено и не струва много на фиска“, заяви председателят на бюджетната комисия Константин Проданов.

За 2027 г. данъкът върху недвижимите имоти ще се определя върху данъчната оценка към 1 януари 2027 г. Съобщенията за размера му трябва да бъдат връчени до 30 април 2027 г.

Парламентът отхвърли предложението за 75-процентно намаление на данъка за основно жилище на самотно живеещи пенсионери и лица със средномесечен доход под линията на бедност. Не беше прието и предложението глобите и имуществените санкции по закона да бъдат превалутирани по фиксирания курс 1,95583 лева за едно евро, вместо само да бъде заменено обозначението на валутата.

Източници: bta.bg

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