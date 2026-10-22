Airbnb ограничава отговорностите на гостите при напускане

Airbnb ограничава задачите, които домакините могат да изискват от гостите при напускане. Промените влизат в сила за всички резервации, направени на или след 20 ноември 2026 г., и засягат домакините и гостите по целия свят.

Според новата политика гостите не могат да бъдат задължавани да изпълняват задачи, които изискват „значително време или усилия“ или обичайно се извършват от професионален чистач. В списъка попадат свалянето на спалното бельо, изнасянето на боклука извън имота и миенето и прибирането на съдовете.

Домакините все пак могат да поискат използваните съдове да бъдат оставени в мивката. Те могат да отправят и други конкретни искания, но те трябва да бъдат разумни. Собствени глоби или други наказания за гостите вече няма да бъдат разрешени.

Правилата трябва да са ясни преди резервацията

Airbnb въвежда седем стандартни категории правила, които ще бъдат показвани по-видимо в страницата на обявата. Домакините могат да посочат максималния брой гости, часовете за тишина, условията за домашни любимци, възможността за провеждане на събития, правилата за връщане на ключовете и ограниченията за търговски фотосесии.

Новите правила трябва да бъдат обявени още при резервацията. Домакините няма да могат да добавят нови изисквания чрез съобщение, бележка в имота или устно след пристигането на госта. По правило няма да могат и да изискват подписването на отделен договор извън договора с Airbnb, освен при ограничени обстоятелства.

„Правилата на дома помагат на гостите да разберат какво очакват домакините, но чухме от нашата общност, че те могат да бъдат объркващи, обременяващи и трудни за управление“, заяви говорител на Airbnb пред CNN. По думите му компанията ги преработва, за да бъдат по-лесни за откриване и по-ясни, „без изненади“.

Гостите приветстват промяната, домакините спорят

Промяната идва след оплаквания от гости, които са получавали дълги списъци със задачи, въпреки че са плащали такса за почистване. Елън, известна онлайн като Tall Mom Running, разказва, че при предишен престой е получила инструкции ден преди напускането и е била заплашена с глоба, ако не ги изпълни.

„Това беше един час работа. Един час чистене… Благодаря, но не искам да правя това по време на почивка“, казва тя.

Не всички домакини одобряват новата политика. Росана Имброньо, която отдава имот в Рим, определен като „любим на гостите“, смята, че става дума не толкова за задължения, колкото за възпитание.

„Аз почиствам, свалям спалното бельо и изхвърлям боклука дори когато съм отседнала в хотел“, посочва тя.

Airbnb свързва пътуващи с повече от 5 милиона домакини по света. Новите правила целят да уеднаквят очакванията при напускане и да не позволяват на домакините да прехвърлят върху гостите работа, която обичайно се извършва от чистачи.

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