Airbnb ограничава домакинските задължения, които собствениците могат да възлагат на гостите при напускане на имота. Новите правила се прилагат за резервации, направени на или след 20 ноември 2026 г., и забраняват изисквания като миене и прибиране на съдове, сваляне на спалното бельо, пускане на пералня и изнасяне на боклука извън мястото за настаняване.

Платформата все пак допуска кратки и разумни действия. Гостите могат да бъдат помолени да оставят използваните съдове в мивката, да съберат употребяваните кърпи и да разделят отпадъците в определени вътрешни контейнери. Допустимо е също да изключат климатика или други уреди при напускане, но не могат да бъдат задължавани да ограничават използването на включени в обявата удобства по време на престоя.

Правилата трябва да са видими преди резервацията

Всички изисквания към гостите трябва да бъдат публикувани в специален раздел на обявата, преди да бъде направена резервация. Домакините вече не могат да добавят нови задължения чрез лични съобщения, бележки в жилището или други части на обявата. Airbnb стандартизира и основните правила в седем категории, сред които максимален брой гости, домашни любимци, пушене, тихи часове, събития, търговско заснемане и заключване на имота при напускане.

„Помнете да мислите като гост и да преценявате кое би ви се сторило неразумно“, гласи указанието на Airbnb към домакините, цитирано от Асошиейтед прес.

Компанията посочва, че правилата са въведени след продължили с години оплаквания от дълги списъци със задачи, особено когато гостите вече плащат отделна такса за почистване. Според Airbnb неочакваните или прекомерни изисквания могат да влошат престоя и да направят избора на място за настаняване по-непредвидим.

Домакините предупреждават за по-високи разходи

Промяната предизвика съпротива сред част от собствениците. CBS News съобщи, че над 5000 души са подкрепили онлайн петиция срещу новата политика. Поддръжниците ѝ твърдят, че миенето на съдове и изнасянето на отпадъци са елементарна проява на уважение към чуждия имот, а не професионални почистващи дейности. Според тях допълнителната работа може да увеличи разходите за почистване и съответно цените за гостите.

Пред Би Би Си някои домакини заявяват, че обмислят да намалят броя на имотите си в Airbnb или да се оттеглят от платформата. Други собственици посочват, че новите правила няма да променят практиката им, тъй като и досега са изисквали от гостите само да заключат жилището и да върнат ключовете.

Airbnb ще започне първоначален преглед на обявите на 20 ноември, като проверките ще продължат до март 2027 г. Домакините ще получат поне 20 дни, за да променят правило или да обяснят защо е необходимо. Възможни са изключения при местни условия, например изискване отпадъците да бъдат поставени в защитен от мечки контейнер или ограничения заради суша. При повтарящи се нарушения Airbnb може да намали видимостта на обявата или да публикува предупреждение към потенциалните гости.

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