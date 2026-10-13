Солна мина в Румъния ще стане подземен град до 2029 г

Една от най-известните солни мини в Румъния – „Турда“ в Трансилвания, ще разшири туристическата си зона с превръщането на мина „Йосиф“ в нов подземен комплекс. Проектът е на стойност 126 723 311 румънски леи и трябва да бъде завършен до края на 2029 г. Той включва както туристическото отваряне на мината, така и модернизация на съществуващата база за лечение. Нова галерия ще свърже мината с мина „Терезия“, а четири панорамни асансьора ще осигуряват достъп между различните нива. Те ще могат да превозват до 64 души при едно спускане.

Планът предвижда в подземното пространство да има спортни площадки, стени за катерене, места за отдих, детски зони, билярдни маси и киносалон. Предвидена е и модернизация на балнеолечебната база, която използва специфичните условия в солната мина.

Ще бъдат изградени и кръгови пасарелки около изкуствено езеро. Конструкциите ще са от слоеста дървесина, неръждаема стомана и поцинкована стомана, като проектът е съобразен със стабилността на солния масив. Идеята е посетителите да могат да прекарват повече време в комплекса, а не само да преминават през отделни галерии.

Мина „Йосиф“ е разработвана от около 1740 г. Тя е дълбока приблизително 115 метра и е с диаметър около 65-67 метра. Заради акустиката си е известна и като „Залата на ехото“.

Според представените от община Турда параметри инвестицията се финансира с европейски средства, национално финансиране и местно съфинансиране. Договорът е подписан на 26 май 2025 г., а заложената цел е броят на посетителите да нарасне с 20% през първата година след изпълнението спрямо 2023 г.

„Работим от повече от две години за получаване на статут на курорт от национално значение за община Турда. Възнамеряваме да приключим всички необходими проучвания до завършването на мина „Йосиф“, така че солната мина да може да бъде включена в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО“, заяви кметът на Турда Кристиан Матей.

Според местните публикации проектът е в етап на подготовка и проектиране, като същинското изпълнение трябва да превърне историческата мина в нова туристическа зона, свързана с останалата част от подземния комплекс.

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