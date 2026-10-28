Румъния е №1 в ЕС по ръст на краткосрочните наеми

Румъния отчита най-голямото разминаване в Европейския съюз между динамиката на краткосрочните наеми през онлайн платформи и общия пазар на туристическо настаняване. Данните показват отчетлива промяна в начина, по който туристите резервират престоя си в страната.

През второто тримесечие на 2026 г. нощувките в Румъния, резервирани чрез платформи като Airbnb, Booking и Expedia, са нараснали с 11,39% на годишна база. В същото време общият брой туристически нощувки намалява с 6,7%.

Разликата между двата показателя достига 18,09 процентни пункта, което е най-високото ниво сред всички 27 държави членки на ЕС, показва анализ на Destination Finder, базиран на данни на Евростат.

Тенденцията е особено показателна, защото краткосрочните наеми продължават да привличат клиенти въпреки свиването на по-широкия туристически пазар. Това подсказва, че все по-голяма част от търсенето се насочва към апартаменти, ваканционни жилища и други обекти, предлагани през дигитални платформи.

Ръстът от 11,4% поставя Румъния сред най-бързо развиващите се пазари на платформено настаняване в ЕС през второто тримесечие. По данни на Евростат по-високо увеличение на нощувките в този сегмент отчитат Малта с 25%, Словакия със 17% и Словения с 12,9%. Средният ръст за ЕС е значително по-нисък, 5,3%.

Мащабът на сектора също продължава да нараства. Между април и юни 2026 г. в ЕС са отчетени общо 258,8 млн. нощувки, резервирани през трите големи платформи, които предоставят данни на Евростат.

За Румъния картината е различна при традиционното туристическо настаняване. През първата половина на 2026 г. общият брой нощувки в страната намалява с 6,7%, което е сред най-сериозните спадове в ЕС. Чуждестранните туристи формират едва 23% от всички нощувки, един от най-ниските дялове в Общността.

Данните очертават пазар, в който краткосрочното отдаване на жилища през онлайн платформи печели позиции дори при по-слаба обща туристическа активност. Тенденцията е важна и за имотния сектор, тъй като засиленото търсене на подобно настаняване може да поддържа интереса към жилища, придобивани с инвестиционна цел и предназначени за краткосрочно отдаване.

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