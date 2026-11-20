Хотелските цени в Украйна са нараснали с между 8% и 22% на годишна база през януари–септември 2026 г., но заетостта остава под 60% във всички основни пазари. Най-висока е тя във Лвов – 59,4%, при средна дневна цена около 77 долара и ръст от 8,1% за година.

Най-скъпи са хотелите в Буковел. Карпатският ски курорт отчита 57,7% заетост, а средната дневна цена достига около 188 долара – с 21,8% повече спрямо същия период на предходната година. В Киев заетостта е 39,6%, средната цена е около 66 долара, а годишното увеличение – 20,4%. Одеса е с 35,7% заетост и цена около 75 долара, което представлява ръст от 14,1%. Данните са на HotelMatrix и са цитирани от Асоциацията на хотелите и курортите на Украйна.

Кратките престои остават водещи

Еднодневните резервации продължават да заемат най-голям дял в градските хотели. В Киев и Лвов те са около 62% от всички престои, а в Одеса – приблизително 45%. Буковел следва различен курортен модел, при който значителна част от гостите остават между две и четири нощувки.

Според Асоциацията на хотелите и курортите на Украйна няма широко пренасочване към дългосрочно настаняване в повечето сегменти. Това ограничава възможностите за по-стабилна заетост извън туристическите пикове.

По-високите цени не гарантират по-голяма печалба

Ръстът на тарифите не означава автоматично по-висок марж за операторите. Наред с цените се увеличават разходите за енергия, труд, поддръжка, сигурност и автономни системи. При някои инженерни инсталации оперативните разходи могат приблизително да се удвоят спрямо нормалните условия.

Ribas Management препоръчва заедно със заетостта и средната дневна цена да се следи и RevPAR – показателят за приходите от налична стая. От компанията отбелязват, че „високата заетост сама по себе си не е признак за ефективна работа“.

Генераторите и укритията вече са част от избора

Наличието на укритие, резервно електрозахранване, независимо водоснабдяване и отопление, надеждни комуникации и ясни аварийни процедури се превръща в решаващ фактор за гостите. Senator Hotels & Apartments посочва, че хотелският маркетинг се измества от гледките и високите етажи към генераторите, укритията и стабилния интернет.

Участници на пазара очакват тези изисквания да останат важни и след края на войната. Според тях изграждането на автономни системи още на етап проектиране е по-изгодно от последващото им добавяне към вече построени сгради.

Новото предлагане се концентрира в Карпатите

През 2026 г. в Украйна са открити нови места за настаняване с общ капацитет над 1500 легла. Повече от 88% от новите стаи в обявените проекти са съсредоточени в Ивано-Франковска, Лвовска и Закарпатска област, където се увеличава вътрешният туризъм.

Асоциацията на хотелите и курортите на Украйна предупреждава, че мащабът на проектите в Карпатите поставя въпроси за конкуренцията, сезонността и способността на пазара да поеме новите обекти. Паралелно с това се разширяват апартхотелите, които привличат частни инвеститори с възможност за доход от отдаване под наем.

Договори с международни организации и хуманитарни програми могат да осигурят по-стабилна заетост и парични потоци, но често са при специални цени. В дългосрочен план секторът посочва недостига на квалифицирани служители и специалисти като по-сериозно ограничение от технологиите и материалите. Стойността на хотелските активи все повече зависи от качеството на управлението и стабилността на паричните потоци, а не само от самата сграда.

Източници: property-forum.eu

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