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Малко село в Ню Йорк е най-хубавото място в САЩ

Малко село в Ню Йорк е най-хубавото място в САЩ

26 Октомври, 2026 17:45 914 5

  • ливърпул-
  • ню йорк-
  • reader’s digest-
  • доброволчество-
  • туризъм

Ливърпул, в което живеят около 2600 души, получи отличието заради доброволчеството и съседската взаимопомощ

Малко село в Ню Йорк е най-хубавото място в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Името е същото като на известния британски град, но мащабът е съвсем различен. Ливърпул в щата Ню Йорк заема около една квадратна миля и има приблизително 2600 жители. Именно това малко село близо до Сиракуза беше обявено от Reader’s Digest за „най-милото място в Америка“ за 2026 г.

Отличието е свързано не толкова с размера или туристическата известност на Ливърпул, колкото с отношенията между хората. Доброволчеството, благотворителността и готовността на съседите да си помагат са сред причините селото да бъде избрано за победител.

Село край езеро с паркове и малки бизнеси

Ливърпул се намира на северния бряг на езерото Онондага. Районът е известен с озеленените си улици, парковете край водата, местните магазини и ресторанти. Сред основните забележителности е Onondaga Lake Park, който предлага пешеходни и велосипедни маршрути, спортни площадки, детски зони, скейтпарк и възможност за наемане на велосипеди.

Една от най-разпознаваемите местни институции е Heid’s of Liverpool. Ресторантът работи от 1917 г. и сервира хотдози с колбаси Hofmann, като през годините се е превърнал в място с ретро атмосфера, посещавано и от хора от съседните райони. Към него вече има и сладоледен магазин.

Друга част от местната история е Liverpool Cemetery. Гробището е свързано с пешеходни обиколки, посветени на различни теми, сред които военните ветерани и общественото здраве.

„Има някой, който ще отвори вратата“

За жителката Симон Маккарти най-важното в селото е усещането, че човек не остава сам, когато има проблем. „Във време, когато всеки гледа право напред и се грижи само за себе си, е хубаво да знаеш, че ако изпадна в беда, мога да почукам на съседната врата и някой ще отвори, ще се усмихне и ще ме приеме“, казва тя пред Reader’s Digest.

Кметът на Ливърпул Стейси Фини също свързва признанието с активността на местните хора. „Мисля, че в Ливърпул има дух на доброволчество. Хората обичат района, в който живеят, и искат да го развиват. Трябва да обичаш мястото си и да влагаш времето си в него“, заявява Фини.

Така малкото село край езерото Онондага получава национално внимание не заради известното си име, а заради ежедневните жестове, с които жителите му поддържат усещането за общност.

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САЩ
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  • 1 Аз кочо

    6 0 Отговор
    И мойто село е малко и смея да твърдя че е супер

    17:58 26.10.2026

  • 2 Промяната

    3 5 Отговор
    Малко село в големия град Ню Йорк.

    18:04 26.10.2026

  • 3 Люлин 5

    1 0 Отговор
    Некой знае ли щае тва саседска взамопомош

    18:42 26.10.2026

  • 4 Ванк0-1

    1 0 Отговор
    И моето село Евъртън ,Видинско не е за изхвърляне.

    18:45 26.10.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Влизат ли по домовете на чужди хора!

    18:49 26.10.2026