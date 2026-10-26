Малко село в Ню Йорк е най-хубавото място в САЩ

Името е същото като на известния британски град, но мащабът е съвсем различен. Ливърпул в щата Ню Йорк заема около една квадратна миля и има приблизително 2600 жители. Именно това малко село близо до Сиракуза беше обявено от Reader’s Digest за „най-милото място в Америка“ за 2026 г.

Отличието е свързано не толкова с размера или туристическата известност на Ливърпул, колкото с отношенията между хората. Доброволчеството, благотворителността и готовността на съседите да си помагат са сред причините селото да бъде избрано за победител.

Село край езеро с паркове и малки бизнеси

Ливърпул се намира на северния бряг на езерото Онондага. Районът е известен с озеленените си улици, парковете край водата, местните магазини и ресторанти. Сред основните забележителности е Onondaga Lake Park, който предлага пешеходни и велосипедни маршрути, спортни площадки, детски зони, скейтпарк и възможност за наемане на велосипеди.

Една от най-разпознаваемите местни институции е Heid’s of Liverpool. Ресторантът работи от 1917 г. и сервира хотдози с колбаси Hofmann, като през годините се е превърнал в място с ретро атмосфера, посещавано и от хора от съседните райони. Към него вече има и сладоледен магазин.

Друга част от местната история е Liverpool Cemetery. Гробището е свързано с пешеходни обиколки, посветени на различни теми, сред които военните ветерани и общественото здраве.

„Има някой, който ще отвори вратата“

За жителката Симон Маккарти най-важното в селото е усещането, че човек не остава сам, когато има проблем. „Във време, когато всеки гледа право напред и се грижи само за себе си, е хубаво да знаеш, че ако изпадна в беда, мога да почукам на съседната врата и някой ще отвори, ще се усмихне и ще ме приеме“, казва тя пред Reader’s Digest.

Кметът на Ливърпул Стейси Фини също свързва признанието с активността на местните хора. „Мисля, че в Ливърпул има дух на доброволчество. Хората обичат района, в който живеят, и искат да го развиват. Трябва да обичаш мястото си и да влагаш времето си в него“, заявява Фини.

Така малкото село край езерото Онондага получава национално внимание не заради известното си име, а заради ежедневните жестове, с които жителите му поддържат усещането за общност.

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