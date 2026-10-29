Започна събарянето на незаконна постройка в „Тракия“

Започна премахването на незаконна постройка към известно заведение в пловдивския район „Тракия“. Около обекта е поставена предпазна червена лента, а информационни табели указват, че на място се извършват дейности по демонтиране.
Акцията е част от серия проверки на районната администрация, насочени срещу незаконно завзети общински терени, посегателства върху зелената система, отсечени дървета и самоволно разширени търговски обекти. За търговски обект на булевард „Освобождение“ вече е била издадена заповед за премахване на незаконно строителство, като сроковете за доброволно изпълнение са изтекли. Разходите по принудителното премахване ще бъдат търсени от нарушителя по съдебен ред.
Контролът в района продължава
Засилените проверки са установили и други нарушения, свързани с ползването на общинска собственост и поддържането на зелените площи. Районната администрация заявява, че контролът ще продължи с ежедневен мониторинг, а при всеки нов установен случай ще бъдат предприемани действия в рамките на законовите правомощия.
По данни на районната администрация проверките обхващат и случаи на незаконно разширяване на търговски обекти и увреждане на растителността. От администрацията посочват, че при установени нарушения ще се предприемат необходимите действия за защита на общинската собственост.
Източници: plovdiv24.bg, marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
16:45 29.10.2026
2 а стиска ли ви да съборите баба алино
17:10 29.10.2026
3 Гост
Акцията е част от засилен контрол върху общинските терени...
Коментар:
Въййй! Ами досега нямаше ли? Или те ги строят за една нощ, и после ги местят и не може да ги хванете?
Извод:
Пунта Мара ви е цялата работа!
17:31 29.10.2026