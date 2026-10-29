Новини
Имоти »
Започна събарянето на незаконна постройка в „Тракия“

Започна събарянето на незаконна постройка в „Тракия“

29 Октомври, 2026 16:43 623 3

  • пловдив-
  • район тракия-
  • незаконно строителство-
  • общинска собственост-
  • георги гатев

Акцията е част от засилен контрол върху общинските терени

Започна събарянето на незаконна постройка в „Тракия“ - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Започна премахването на незаконна постройка към известно заведение в пловдивския район „Тракия“. Около обекта е поставена предпазна червена лента, а информационни табели указват, че на място се извършват дейности по демонтиране.

Акцията е част от серия проверки на районната администрация, насочени срещу незаконно завзети общински терени, посегателства върху зелената система, отсечени дървета и самоволно разширени търговски обекти. За търговски обект на булевард „Освобождение“ вече е била издадена заповед за премахване на незаконно строителство, като сроковете за доброволно изпълнение са изтекли. Разходите по принудителното премахване ще бъдат търсени от нарушителя по съдебен ред.

Контролът в района продължава

Засилените проверки са установили и други нарушения, свързани с ползването на общинска собственост и поддържането на зелените площи. Районната администрация заявява, че контролът ще продължи с ежедневен мониторинг, а при всеки нов установен случай ще бъдат предприемани действия в рамките на законовите правомощия.

„Общинските терени са за всички граждани и тяхното ползване трябва да се извършва при спазване на закона и установените правила. Няма да толерираме самоволни действия, незаконно строителство или посегателства върху общинска собственост и зелената система на района“, заяви кметът на район „Тракия“ Георги Гатев.

По данни на районната администрация проверките обхващат и случаи на незаконно разширяване на търговски обекти и увреждане на растителността. От администрацията посочват, че при установени нарушения ще се предприемат необходимите действия за защита на общинската собственост.

Източници: plovdiv24.bg, marica.bg

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    3 2 Отговор
    А кога и ресторантите и кафетата на мутрите които са окупирали тротоари и зелени площи и най вече Витошка

    16:45 29.10.2026

  • 2 а стиска ли ви да съборите баба алино

    2 0 Отговор
    а баба алино законна ли е? или там не може да пипате ха ха ха

    17:10 29.10.2026

  • 3 Гост

    1 1 Отговор
    Цитат:
    Акцията е част от засилен контрол върху общинските терени...
    Коментар:
    Въййй! Ами досега нямаше ли? Или те ги строят за една нощ, и после ги местят и не може да ги хванете?
    Извод:
    Пунта Мара ви е цялата работа!

    17:31 29.10.2026