Започна събарянето на незаконна постройка в „Тракия“

Започна премахването на незаконна постройка към известно заведение в пловдивския район „Тракия“. Около обекта е поставена предпазна червена лента, а информационни табели указват, че на място се извършват дейности по демонтиране.

Акцията е част от серия проверки на районната администрация, насочени срещу незаконно завзети общински терени, посегателства върху зелената система, отсечени дървета и самоволно разширени търговски обекти. За търговски обект на булевард „Освобождение“ вече е била издадена заповед за премахване на незаконно строителство, като сроковете за доброволно изпълнение са изтекли. Разходите по принудителното премахване ще бъдат търсени от нарушителя по съдебен ред.

Контролът в района продължава

Засилените проверки са установили и други нарушения, свързани с ползването на общинска собственост и поддържането на зелените площи. Районната администрация заявява, че контролът ще продължи с ежедневен мониторинг, а при всеки нов установен случай ще бъдат предприемани действия в рамките на законовите правомощия.

„Общинските терени са за всички граждани и тяхното ползване трябва да се извършва при спазване на закона и установените правила. Няма да толерираме самоволни действия, незаконно строителство или посегателства върху общинска собственост и зелената система на района“, заяви кметът на район „Тракия“ Георги Гатев.

По данни на районната администрация проверките обхващат и случаи на незаконно разширяване на търговски обекти и увреждане на растителността. От администрацията посочват, че при установени нарушения ще се предприемат необходимите действия за защита на общинската собственост.

Източници: plovdiv24.bg, marica.bg

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