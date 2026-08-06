Демонтираха покрива на хотел "Марица"

Разрушаването на емблематичния хотел „Марица“ в Пловдив навлезе в нов етап. След като през последните седмици дейностите бяха съсредоточени върху недовършената постройка до комплекса, тежката техника вече е започнала демонтажа и на основната сграда на бул. „България“.
Кадри, заснети с дрон, показват, че голяма част от покривната конструкция на хотела вече е премахната. На терена работят багер и екипи, които поетапно демонтират горните елементи на сградата.
Преди това работниците отстраниха фасадни и конструктивни части от съседната недовършена сграда, уточнява Trafficnews.bg. Преминаването към самия хотел показва, че събарянето на целия комплекс вече навлиза в същинската си фаза.
Засега липсва официална информация за точния график на демонтажните работи, начина, по който сградата ще бъде премахната до основи, както и за бъдещото предназначение на терена. Не е представен публично и конкретен инвестиционен проект за мястото на един от най-разпознаваемите хотели в Пловдив.
Спорни строителни параметри
Част от по-новото тяло на хотелския комплекс не отговаря на действащите строителни изисквания и не може да бъде узаконена в настоящия си вид. През годините около имота са извършвани проверки за незаконно строителство, като са били установявани и данни за навлизане на части от застрояването върху общински терени.
Паралелно с демонтажа през последните месеци текат процедури по консолидиране на собствеността. Изкупуват се раздробени идеални части от имота, което според експерти обичайно предхожда по-голяма инвестиция, продажба или цялостно преустройство на терена.
Хотел „Марица“ дълги години беше сред знаковите сгради в Пловдив заради разположението си край река Марица и в непосредствена близост до Международния панаир. Събарянето му освобождава значителен терен в една от ключовите градски зони, но бъдещето на имота остава неясно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Арх
16:03 06.08.2026
2 Таковахте му родителката на
16:05 06.08.2026
3 Йони
Коментиран от #8
16:17 06.08.2026
4 Даааа
16:18 06.08.2026
5 Нека позная
Коментиран от #6
16:18 06.08.2026
6 Събарят го, защото е изоставен
До коментар #5 от "Нека позная":Ще построят нещо друго на негово място. Това, че е гнусотия, не е причината.
16:44 06.08.2026
7 трябва да се затрие
17:04 06.08.2026
8 Аз Кочо
До коментар #3 от "Йони":Еми и аз така
Коментиран от #9, #10
18:49 06.08.2026
9 Гост
До коментар #8 от "Аз Кочо":Аа за теб знаеме има си хас
19:15 06.08.2026
10 Амадо
До коментар #8 от "Аз Кочо":Знам че се бъзикаш, но мене верно ме разпориа там,голям кеф беше
Коментиран от #11, #12
19:25 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вуету
До коментар #10 от "Амадо":Мене редовно мъ порат навсякъде дето да идъ
21:26 06.08.2026