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Демонтираха покрива на хотел "Марица"

Демонтираха покрива на хотел "Марица"

6 Август, 2026 15:41 1 906 12

  • хотел-
  • марица-
  • пловдив-
  • покрив-
  • демонтаж

Липсва официална информация за точния график на демонтажните работи

Демонтираха покрива на хотел "Марица" - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Разрушаването на емблематичния хотел „Марица“ в Пловдив навлезе в нов етап. След като през последните седмици дейностите бяха съсредоточени върху недовършената постройка до комплекса, тежката техника вече е започнала демонтажа и на основната сграда на бул. „България“.

Кадри, заснети с дрон, показват, че голяма част от покривната конструкция на хотела вече е премахната. На терена работят багер и екипи, които поетапно демонтират горните елементи на сградата.

Преди това работниците отстраниха фасадни и конструктивни части от съседната недовършена сграда, уточнява Trafficnews.bg. Преминаването към самия хотел показва, че събарянето на целия комплекс вече навлиза в същинската си фаза.

Засега липсва официална информация за точния график на демонтажните работи, начина, по който сградата ще бъде премахната до основи, както и за бъдещото предназначение на терена. Не е представен публично и конкретен инвестиционен проект за мястото на един от най-разпознаваемите хотели в Пловдив.

Спорни строителни параметри

Част от по-новото тяло на хотелския комплекс не отговаря на действащите строителни изисквания и не може да бъде узаконена в настоящия си вид. През годините около имота са извършвани проверки за незаконно строителство, като са били установявани и данни за навлизане на части от застрояването върху общински терени.

Паралелно с демонтажа през последните месеци текат процедури по консолидиране на собствеността. Изкупуват се раздробени идеални части от имота, което според експерти обичайно предхожда по-голяма инвестиция, продажба или цялостно преустройство на терена.

Хотел „Марица“ дълги години беше сред знаковите сгради в Пловдив заради разположението си край река Марица и в непосредствена близост до Международния панаир. Събарянето му освобождава значителен терен в една от ключовите градски зони, но бъдещето на имота остава неясно.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Арх

    22 1 Отговор
    Хотел Марица беше скромен пример за социалистически модернизъм, докато закупилият го Ветко Арабаджиев не го превърна в паметник на мутрешкия вкус, както навсякъде, където са стигнали ръчичките му. Събарянето е единственото решение.

    16:03 06.08.2026

  • 2 Таковахте му родителката на

    14 0 Отговор
    този град

    16:05 06.08.2026

  • 3 Йони

    9 0 Отговор
    Разтвориха ми Мидичката в този Хотел

    Коментиран от #8

    16:17 06.08.2026

  • 4 Даааа

    14 0 Отговор
    Ама на Велко изплатиха ли му обещетение за 4 милиона евро, като на Баневи? Щото нали уж му взеха паричките... В тая държава всички е ...

    16:18 06.08.2026

  • 5 Нека позная

    11 1 Отговор
    тоя хотел не е на свинаря чичо Гергов или други боклуци от кръжока Слънце-Ориент и затуй го събарят

    Коментиран от #6

    16:18 06.08.2026

  • 6 Събарят го, защото е изоставен

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нека позная":

    Ще построят нещо друго на негово място. Това, че е гнусотия, не е причината.

    16:44 06.08.2026

  • 7 трябва да се затрие

    7 0 Отговор
    Цялата фамилия на ветко арабаджиев. ДНК да не остане от тях.

    17:04 06.08.2026

  • 8 Аз Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Йони":

    Еми и аз така

    Коментиран от #9, #10

    18:49 06.08.2026

  • 9 Гост

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Аз Кочо":

    Аа за теб знаеме има си хас

    19:15 06.08.2026

  • 10 Амадо

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аз Кочо":

    Знам че се бъзикаш, но мене верно ме разпориа там,голям кеф беше

    Коментиран от #11, #12

    19:25 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вуету

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Амадо":

    Мене редовно мъ порат навсякъде дето да идъ

    21:26 06.08.2026