Демонтираха покрива на хотел "Марица"

Разрушаването на емблематичния хотел „Марица“ в Пловдив навлезе в нов етап. След като през последните седмици дейностите бяха съсредоточени върху недовършената постройка до комплекса, тежката техника вече е започнала демонтажа и на основната сграда на бул. „България“.

Кадри, заснети с дрон, показват, че голяма част от покривната конструкция на хотела вече е премахната. На терена работят багер и екипи, които поетапно демонтират горните елементи на сградата.

Преди това работниците отстраниха фасадни и конструктивни части от съседната недовършена сграда, уточнява Trafficnews.bg. Преминаването към самия хотел показва, че събарянето на целия комплекс вече навлиза в същинската си фаза.

Засега липсва официална информация за точния график на демонтажните работи, начина, по който сградата ще бъде премахната до основи, както и за бъдещото предназначение на терена. Не е представен публично и конкретен инвестиционен проект за мястото на един от най-разпознаваемите хотели в Пловдив.

Спорни строителни параметри

Част от по-новото тяло на хотелския комплекс не отговаря на действащите строителни изисквания и не може да бъде узаконена в настоящия си вид. През годините около имота са извършвани проверки за незаконно строителство, като са били установявани и данни за навлизане на части от застрояването върху общински терени.

Паралелно с демонтажа през последните месеци текат процедури по консолидиране на собствеността. Изкупуват се раздробени идеални части от имота, което според експерти обичайно предхожда по-голяма инвестиция, продажба или цялостно преустройство на терена.

Хотел „Марица“ дълги години беше сред знаковите сгради в Пловдив заради разположението си край река Марица и в непосредствена близост до Международния панаир. Събарянето му освобождава значителен терен в една от ключовите градски зони, но бъдещето на имота остава неясно.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg