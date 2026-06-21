"Стотици незаконни в район "Източен" в Пловдив"

Близо 200 незаконни масивни жилищни постройки и още 229 преместваеми обекти са установени в район "Източен" през последните пет години. Те са концентрирани основно в кв. "Столипиново". Само през 2026 г. издадените констативни актове са 7, като към момента обаче все още не е започната процедурата по издаване на заповеди за събаряне. Документите за премахване са подготвени, но реално ще бъдат подписани в края на юни или началото на юли, каза кметът на "Източен" Емил Русинов, цитиран от Plovdiv24.bg. На прицел са сградите, които препятстват достъпа на линейки и пожарни, тъй като това е жизнено важно за населението.
Борбата с незаконното строителство в района не е кампанийна. Смятам, че премахването трябва да е през лятото, когато е топло, за да не създава дискомфорт на хората. Не е хуманно, обясни кметът Емил Русинов.
Районният кмет съобщи, че за незаконните масивни постройки през 2025 г. са издадени 49 констативни акта и 15 заповеди за премахване, през 2024 г. - 14 акта и 6 заповеди, през 2023 г. - 90 акта и 33 заповеди, през 2022 г. - 30 акта и 26 заповеди. Има и съборени, част от които от самите собственици - през 2025 г. една, през 2024 г. - 6, през 2023 г. - 4, през 2022 г. - 1 сграда.
По отношение на преместваемите обекти тази година са издадени 20 констативни акта и 16 заповеди за премахването. Миналата година са съставени 102 акта и 82 заповеди и има премахнати 20 обекта. През 2024 г. да издадени 50 акта и 50 заповеди, а са премахнати 7 постройки. През 2023 г. актовете и заповедите са по 26, а са премахнати 2. През 2022 г. са съставени 31 акта и 31 заповеди и са премахнати 10 обекта.
Районната администрация разполага с ограничени средства - само 50 000 лева за премахване на незаконните постройки. За 2026 г. все още няма разчети, тъй като бюджетът не е приет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
Коментиран от #13
09:01 21.06.2026
2 Крива демокрация
09:09 21.06.2026
3 1234
Не съм защиник на незаконнота строителсво, НО къде ще отидат тези хора!!!!?????
Докато е топло в катуна? и ще използват времето за ново незаконно строителство!!!!
Въртим се в омагьосан кръг!!!
Има ли подобно незаконно строителство в Гърция, Турция, Румъния и Сърбия, как и до колко те са решили проблема? Има ли подобно строителство в Германия, Италия и Австрия? Как те са решили проблема? и доколко например в Италия?
Коментиран от #14
09:17 21.06.2026
4 Гост
09:20 21.06.2026
5 Дебелото-НН
09:24 21.06.2026
6 Обратно в Индия
Коментиран от #8
09:25 21.06.2026
7 Чий търсят в България?
Марш от държавата ни, паразити!
Коментиран от #20
09:45 21.06.2026
8 Гост
До коментар #6 от "Обратно в Индия":Няма нужда от насилствени репресии.
Само трябва да се въведат няколко изисквания.
Да имаш образование, за да гласуваш съзнателно, с акъл и с реална преценка.
Да се увеличи изискването за обезщетение за безработица, да имаш не три, а пет години стаж без прекъсване между последните си две трудови назначения.
И ако децата не ходят на училище - спират ти социалните.
09:52 21.06.2026
9 Баце Бистришкият Тигър
10:02 21.06.2026
10 Българин
10:06 21.06.2026
11 1488
Стотици незаконни сирийски ЦИГАНИ ???
не може да бъде ! и точно в най малко циганския град в бг ???
10:16 21.06.2026
12 Георги
10:28 21.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ХОРАТА
До коментар #3 от "1234":ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА ОТИДАТ ПРИ БОКО И ШИШИ . ТЕ ИМ ОБЕЩАВАХА „ ТЕ ЩЕ ИМ ОСИГУРЯТ КЪДЕ ДА ОТИДАТ . НЕЗАКОННОТО НЕ МОЖЕ ДА Е ЗАКОННО “
10:41 21.06.2026
15 русяфилско
10:53 21.06.2026
16 Асеновград
10:55 21.06.2026
17 И като ги бутнете
11:00 21.06.2026
18 Факултету кога
11:04 21.06.2026
19 8888
11:07 21.06.2026
20 българин
До коментар #7 от "Чий търсят в България?":Има работещи и мислещи доста от тях, не сите са фенове на Бою. Некои на добри позиции са по-разбрани и от българите, трудейки се търсят за целия народ закон, справедливост и добро бъдещел! А другите как да изгониш като вече 500г са тук? Няма решение, освен култивиране с труд, образоване и взаимно уважение....
11:10 21.06.2026