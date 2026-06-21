"Стотици незаконни в район "Източен" в Пловдив"

Близо 200 незаконни масивни жилищни постройки и още 229 преместваеми обекти са установени в район "Източен" през последните пет години. Те са концентрирани основно в кв. "Столипиново". Само през 2026 г. издадените констативни актове са 7, като към момента обаче все още не е започната процедурата по издаване на заповеди за събаряне. Документите за премахване са подготвени, но реално ще бъдат подписани в края на юни или началото на юли, каза кметът на "Източен" Емил Русинов, цитиран от Plovdiv24.bg. На прицел са сградите, които препятстват достъпа на линейки и пожарни, тъй като това е жизнено важно за населението.

Борбата с незаконното строителство в района не е кампанийна. Смятам, че премахването трябва да е през лятото, когато е топло, за да не създава дискомфорт на хората. Не е хуманно, обясни кметът Емил Русинов.

Районният кмет съобщи, че за незаконните масивни постройки през 2025 г. са издадени 49 констативни акта и 15 заповеди за премахване, през 2024 г. - 14 акта и 6 заповеди, през 2023 г. - 90 акта и 33 заповеди, през 2022 г. - 30 акта и 26 заповеди. Има и съборени, част от които от самите собственици - през 2025 г. една, през 2024 г. - 6, през 2023 г. - 4, през 2022 г. - 1 сграда.

По отношение на преместваемите обекти тази година са издадени 20 констативни акта и 16 заповеди за премахването. Миналата година са съставени 102 акта и 82 заповеди и има премахнати 20 обекта. През 2024 г. да издадени 50 акта и 50 заповеди, а са премахнати 7 постройки. През 2023 г. актовете и заповедите са по 26, а са премахнати 2. През 2022 г. са съставени 31 акта и 31 заповеди и са премахнати 10 обекта.

Районната администрация разполага с ограничени средства - само 50 000 лева за премахване на незаконните постройки. За 2026 г. все още няма разчети, тъй като бюджетът не е приет.

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