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Стотици незаконни в район "Източен" в Пловдив

Стотици незаконни в район "Източен" в Пловдив

21 Юни, 2026 08:53 1 386 20

  • незаконни постройки-
  • пловдив-
  • източен

Близо 200 незаконни масивни жилищни постройки и още 229 преместваеми обекти са установени там през последните 5 години

Стотици незаконни в район "Източен" в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Близо 200 незаконни масивни жилищни постройки и още 229 преместваеми обекти са установени в район "Източен" през последните пет години. Те са концентрирани основно в кв. "Столипиново". Само през 2026 г. издадените констативни актове са 7, като към момента обаче все още не е започната процедурата по издаване на заповеди за събаряне. Документите за премахване са подготвени, но реално ще бъдат подписани в края на юни или началото на юли, каза кметът на "Източен" Емил Русинов, цитиран от Plovdiv24.bg. На прицел са сградите, които препятстват достъпа на линейки и пожарни, тъй като това е жизнено важно за населението.

Борбата с незаконното строителство в района не е кампанийна. Смятам, че премахването трябва да е през лятото, когато е топло, за да не създава дискомфорт на хората. Не е хуманно, обясни кметът Емил Русинов.

Районният кмет съобщи, че за незаконните масивни постройки през 2025 г. са издадени 49 констативни акта и 15 заповеди за премахване, през 2024 г. - 14 акта и 6 заповеди, през 2023 г. - 90 акта и 33 заповеди, през 2022 г. - 30 акта и 26 заповеди. Има и съборени, част от които от самите собственици - през 2025 г. една, през 2024 г. - 6, през 2023 г. - 4, през 2022 г. - 1 сграда.

По отношение на преместваемите обекти тази година са издадени 20 констативни акта и 16 заповеди за премахването. Миналата година са съставени 102 акта и 82 заповеди и има премахнати 20 обекта. През 2024 г. да издадени 50 акта и 50 заповеди, а са премахнати 7 постройки. През 2023 г. актовете и заповедите са по 26, а са премахнати 2. През 2022 г. са съставени 31 акта и 31 заповеди и са премахнати 10 обекта.

Районната администрация разполага с ограничени средства - само 50 000 лева за премахване на незаконните постройки. За 2026 г. все още няма разчети, тъй като бюджетът не е приет.

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Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    24 2 Отговор
    избирателите на дпс-гроб живеят свободно на територията

    Коментиран от #13

    09:01 21.06.2026

  • 2 Крива демокрация

    20 2 Отговор
    Вседържавна циганизация

    09:09 21.06.2026

  • 3 1234

    10 4 Отговор
    "...премахването трябва да е през лятото, когато е топло, за да не създава дискомфорт на хората."
    Не съм защиник на незаконнота строителсво, НО къде ще отидат тези хора!!!!?????
    Докато е топло в катуна? и ще използват времето за ново незаконно строителство!!!!
    Въртим се в омагьосан кръг!!!
    Има ли подобно незаконно строителство в Гърция, Турция, Румъния и Сърбия, как и до колко те са решили проблема? Има ли подобно строителство в Германия, Италия и Австрия? Как те са решили проблема? и доколко например в Италия?

    Коментиран от #14

    09:17 21.06.2026

  • 4 Гост

    6 2 Отговор
    Фондация Америка за България няма ли да ги узакони и тях, както направи с ромските шапрони?

    09:20 21.06.2026

  • 5 Дебелото-НН

    7 2 Отговор
    Електората ми

    09:24 21.06.2026

  • 6 Обратно в Индия

    15 1 Отговор
    Време е за изселване

    Коментиран от #8

    09:25 21.06.2026

  • 7 Чий търсят в България?

    7 1 Отговор
    Ние сме си в държавата и сме си в правото.
    Марш от държавата ни, паразити!

    Коментиран от #20

    09:45 21.06.2026

  • 8 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Обратно в Индия":

    Няма нужда от насилствени репресии.
    Само трябва да се въведат няколко изисквания.
    Да имаш образование, за да гласуваш съзнателно, с акъл и с реална преценка.
    Да се увеличи изискването за обезщетение за безработица, да имаш не три, а пет години стаж без прекъсване между последните си две трудови назначения.
    И ако децата не ходят на училище - спират ти социалните.

    09:52 21.06.2026

  • 9 Баце Бистришкият Тигър

    4 1 Отговор
    Това са мои избиратели. И на колегата по килограми, намагнитеният.

    10:02 21.06.2026

  • 10 Българин

    3 0 Отговор
    Е защо му закачате избирателите?

    10:06 21.06.2026

  • 11 1488

    3 0 Отговор
    "Стотици незаконни в район "Източен" в Пловдив"

    Стотици незаконни сирийски ЦИГАНИ ???
    не може да бъде ! и точно в най малко циганския град в бг ???

    10:16 21.06.2026

  • 12 Георги

    1 0 Отговор
    незаконни коптори - може, незаконни модерни къщи - НЕ

    10:28 21.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ХОРАТА

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "1234":

    ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА ОТИДАТ ПРИ БОКО И ШИШИ . ТЕ ИМ ОБЕЩАВАХА „ ТЕ ЩЕ ИМ ОСИГУРЯТ КЪДЕ ДА ОТИДАТ . НЕЗАКОННОТО НЕ МОЖЕ ДА Е ЗАКОННО “

    10:41 21.06.2026

  • 15 русяфилско

    0 0 Отговор
    гето

    10:53 21.06.2026

  • 16 Асеновград

    1 0 Отговор
    Аз реших да си построя вила на морето , разбира се незаконно и ще я бутна веднага след като бутнат всички незаконни постройки в ромските махали. Аз съм за законите и ще ги спазвам, но след като се справи държавата с ромите и олигарсите. Няма проблем.

    10:55 21.06.2026

  • 17 И като ги бутнете

    0 0 Отговор
    ма...лите при нормалните хора ли ще ги настаните?

    11:00 21.06.2026

  • 18 Факултету кога

    0 0 Отговор
    Ще го узаконите ?Или ТЪРПИТЕ.

    11:04 21.06.2026

  • 19 8888

    0 0 Отговор
    Гнусна уродлива циганска паплач

    11:07 21.06.2026

  • 20 българин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Чий търсят в България?":

    Има работещи и мислещи доста от тях, не сите са фенове на Бою. Некои на добри позиции са по-разбрани и от българите, трудейки се търсят за целия народ закон, справедливост и добро бъдещел! А другите как да изгониш като вече 500г са тук? Няма решение, освен култивиране с труд, образоване и взаимно уважение....

    11:10 21.06.2026