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Охлаждане на имотния пазар в Дубай

Охлаждане на имотния пазар в Дубай

12 Август, 2026 11:51 793 4

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Предлагането надвишава търсенето

Охлаждане на имотния пазар в Дубай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Пазарът на недвижими имоти в Дубай започва да губи част от изключително силната инерция, с която влезе в 2026 г. Жилищните сделки са намалели през второто тримесечие, а купувачите стават по-предпазливи на фона на увеличаващия се избор от нови имоти. Анализаторите обаче не посочват срив, а постепенно връщане към по-балансирани пазарни условия.

По данни на консултантската компания Savills в периода април–юни в Дубай са отчетени 35 884 жилищни сделки, което представлява спад от 19% спрямо предходното тримесечие. Консултантската компания обяснява промяната с по-голямото предлагане, по-широкия избор за купувачите и по-предпазливото им поведение.

Рекордно количество нови жилища излиза на пазара

Един от ключовите фактори за промяната е значителният обем ново строителство. Около 27 300 жилища са били завършени и предадени през второто тримесечие, което според Savills е най-високото тримесечно ниво на ново предлагане през последните години.

По-голямото количество готови жилища постепенно променя баланса между продавачи и купувачи. Докато през предходните години ограниченото предлагане позволяваше на предприемачите да разчитат на много силно търсене, днес клиентите разполагат с повече алтернативи и могат да сравняват по-внимателно цена, местоположение, качество и условия на плащане.

Това не означава отлив от пазара. По-скоро се наблюдава преминаване от период, в който почти всеки нов проект можеше да привлече сериозно внимание, към среда, в която качеството на конкретния имот и неговата цена имат все по-голямо значение.

Новото строителство продължава да доминира

Голяма част от активността в Дубай продължава да бъде насочена към жилища „на зелено“. Сегментът остава основен двигател на продажбите, въпреки че и тук купувачите започват да подхождат по-предпазливо.

За предприемачите това означава нарастваща конкуренция. При повече проекти на пазара купувачите могат да избират между различни схеми на плащане, срокове за завършване, локации и нива на довършителните работи.

Именно поради това анализаторите очакват все по-голямо значение да имат репутацията на инвеститора, качеството на проекта и реалистичното ценообразуване.

Офисите показват по-голяма устойчивост

Ситуацията при офисните площи е различна. Данните на Dubai Land Department, цитирани от Savills, показват 38 082 сделки за наем на офиси през второто тримесечие, което е увеличение от около 4% спрямо първите три месеца на годината.

Savills определя офисния пазар като сравнително стабилен, като търсенето на качествени площи от висок клас остава устойчиво. В същото време компаниите вземат решения по-предпазливо и обръщат повече внимание на ефективността на площите и разходите.

Това означава, че охлаждането на имотния пазар в Дубай не протича еднакво във всички сегменти.

Нормализиране, а не срив

След няколко години на силен ръст Дубай навлиза във фаза, в която рекордните темпове на сделки постепенно се успокояват. Самият MEED определя случващото се като нормализиране след изключително силното първо тримесечие, а не като широка пазарна корекция.

Подобна оценка се подкрепя и от други пазарни анализи. Savills отчита спад в броя на жилищните сделки, но едновременно с това продължаващо търсене и значителен обем ново строителство.

За купувачите промяната може да означава по-добри възможности за избор и по-силна позиция при преговори. За инвеститорите и строителните предприемачи обаче новата среда предполага, че проектите вече ще трябва да се конкурират много по-силно по цена, качество и локация.

След бурния растеж на последните години пазарът на Дубай изглежда преминава към следващ етап – по-малко спекулативна динамика и по-внимателен подбор от страна на купувачите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    14 2 Отговор
    Що не кажете с прости думи че е умряло забравете друго трябва да се търси

    11:54 12.08.2026

  • 2 ИМОТИ

    14 2 Отговор
    НАЙ-СТАБИЛНИ СА ЦЕНИТЕ НА ИМОТИТЕ В ЦЪРВУЛАНДИЯ - ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЦЕНТЪР НА ВСЕЛЕНАТА !!!

    Коментиран от #4

    11:57 12.08.2026

  • 3 Амадо

    5 1 Отговор
    Не , нее , нееее, немаа да умре пазара нийгаш неееее брокар съм

    13:23 12.08.2026

  • 4 Серко

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "ИМОТИ":

    Се плюеш бг ама не мърдаш оттук и килера на мама

    14:16 12.08.2026