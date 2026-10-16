Германия одобри строежа на 20 600 жилища само за един месец

Германия отчита ново увеличение на разрешителните за жилищно строителство. През август са одобрени проекти за 20 600 жилища, което е с 6,8% повече спрямо същия месец на миналата година. Увеличението се равнява на около 1300 жилища.

Данните са на Федералната статистическа служба на Германия „Дестатис“, цитирана от ДПА. Те показват, че възходящата тенденция в жилищното строителство се е запазила и през август след силния ръст през първата половина на годината.

Повече разрешителни за нови жилища

От януари до август са издадени разрешителни за общо 169 400 жилища в нови и съществуващи сгради. Това е увеличение с 12,1%, или с 18 300 жилища, спрямо същия период на 2025 г.

Само за ново строителство са одобрени 137 500 жилища, което представлява ръст от 12,7% на годишна база. Най-голям е броят на разрешителните за многофамилни сгради – 90 600 жилища, или 14,5% повече спрямо предходната година.

При двуфамилните къщи увеличението достига 21,7%, а при еднофамилните жилища е близо 8%. Многофамилните сгради остават водещият сегмент в новото жилищно строителство.

Недостигът остава над 1 милион жилища

Положителната промяна при разрешителните идва на фона на сериозен недостиг на жилища. Според оценки в Германия не достигат повече от 1 милион жилища.

През 2025 г. са завършени 206 600 жилища – най-ниският брой от 2012 г. насам. Резултатът е с 18% под нивото от предходната година. Затова ръстът на разрешителните се разглежда като важен показател за възможно възстановяване на жилищното строителство, но самото разрешение не означава автоматично започнат или завършен строеж.

Строителните предприемачи продължават да са под натиск заради по-високите енергийни цени и лихвите. Германското правителство планира да ускори изграждането на нови жилища чрез механизъм за по-бързо издаване на разрешителни.

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