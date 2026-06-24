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Продават емблематичната вила на Берлускони в Сардиния

Продават емблематичната вила на Берлускони в Сардиния

24 Юни, 2026 19:10 452 4

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Имотът е сред най-емблематичните частни резиденции в Италия

Продават емблематичната вила на Берлускони в Сардиния - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Наследниците на покойния италиански премиер и медиен магнат Силвио Берлускони са решили да се разделят с една от най-известните му резиденции – вилата „Чертоза“ на остров Сардиния.

Имотът е сред най-емблематичните частни резиденции в Италия и дълги години беше свързван с политически срещи, приеми на световни лидери и пищни събития, организирани от Берлускони. Вилата се намира в района на Porto Rotondo на североизточното крайбрежие на острова и е разположена върху обширен терен с изглед към Средиземно море.

Семейството е наело консултанти, които да проучат интереса на потенциални купувачи към имота. Очаква се стойността му да достигне стотици милиони евро, което би го превърнало в една от най-скъпите сделки на пазара на луксозни имоти в Европа.

Вила „Чертоза“ разполага с десетки помещения, собствено пристанище, басейни, паркове и съоръжения за приемане на високопоставени гости. През годините там са гостували държавни и правителствени ръководители, сред които руският президент Владимир Путин и бившият британски премиер Тони Блеър.

Продажбата е част от по-широк процес на преструктуриране на наследството на Берлускони след смъртта му през 2023 г. Наследниците постепенно преразглеждат портфолиото от активи, което включва недвижими имоти, медийни компании и инвестиции в различни сектори.

Семейството продължава да контролира значителна част от бизнес империята, изградена от Берлускони, включително инвестиционната компания Fininvest. Решението за евентуална продажба на вилата обаче показва готовност за оптимизиране на активите и фокус върху по-стратегически инвестиции.

Имотът отдавна се смята за един от символите на ерата „Берлускони“ в Италия. Ако бъде продаден, това ще сложи край на повече от три десетилетия, през които резиденцията беше неразривно свързана с личния и политическия живот на покойния медиен предприемач.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Италия
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