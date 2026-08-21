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Застраховка срещу падане от дрон искат при ипотечно кредитиране руски банки

Застраховка срещу падане от дрон искат при ипотечно кредитиране руски банки

21 Август, 2026 13:23 526 7

  • ипотечен заем-
  • жилищен кредит-
  • русия-
  • банки-
  • застраховка-
  • дрон

Руски банки вече искат ипотечните жилища да са застраховани и срещу падане на дронове

Застраховка срещу падане от дрон искат при ипотечно кредитиране руски банки - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Някои от големите банки в Русия започнаха да изискват при ипотечното застраховане на жилища полиците да покриват и риска от падане на летателни апарати, включително безпилотни летателни средства и техни части. За промяната съобщи Всеруският съюз на застрахователите (ВСС).

Новото изискване се отнася до имуществената застраховка на ипотекирания апартамент или къща. Към традиционните рискове като пожар и наводнение част от кредитните институции вече добавят и падането на летателни апарати. От ВСС уточняват, че застрахователната сума за имота обикновено остава обща за всички включени в договора рискове.

Промяната е свързана с нарастващия риск от щети върху жилищни сгради вследствие на атаки с дронове. Според информация на „Комерсантъ“, потвърдена от участници на застрахователния пазар, практиката засега е най-характерна за големи банки и за обезпечения в погранични и други уязвими руски региони. След тях подобни условия започват да въвеждат и регионални кредитни институции.

Дроновете невинаги се записват като отделен риск

Има обаче важна особеност. Застрахователите невинаги използват изрично формулировката „атака с БПЛА“. Покритието може да бъде записано като риск от „падане на летателни апарати и техни части“, а в други случаи щетите, свързани с дронове, попадат в категории като тероризъм и диверсия.

Отрасловият стандарт на ВСС вече предвижда застраховане на ипотечен имот срещу падане на летателни апарати и техни части, без да се прави разграничение дали машината е пилотирана или безпилотна. Терористичният акт обаче се покрива само когато това е изрично предвидено в конкретния застрахователен договор.

Това означава, че при повреда на жилище от паднал дрон или негови отломки решаващо значение ще имат конкретните условия на полицата.

Например от „Росгосстрах“ посочват, че при ипотечното им застраховане падането на летателни апарати и техните части вече влиза в базовото покритие и е отчетено в тарифата. При щети от паднал безпилотен апарат компанията разглежда случая именно в рамките на този риск.

Банките определят какво трябва да покрива полицата

Застраховането на заложения недвижим имот е задължително при ипотечно кредитиране в Русия, но конкретният набор от покривани рискове се определя от изискванията на съответната банка. Следователно, ако кредиторът постави като условие покритие срещу падане на летателни апарати, кредитополучателят трябва да разполага с подходяща полица.

Пазарът вече реагира на новата ситуация. Някои застрахователи включват подобно покритие в стандартните си продукти, докато други го третират отделно или го обвързват с рисковете от тероризъм и диверсия.

Тенденцията показва как продължаващата война в Украйна и все по-честото използване на безпилотни летателни средства започват да променят не само оценката на риска в Русия, но и условията по обичайни финансови продукти като ипотечните кредити и имуществените застраховки.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    2 2 Отговор
    Тия застраховки трябва да ги прави Мадяр. Само той може да даде някакви гаранции.

    13:27 21.08.2026

  • 2 Развиваме се

    3 2 Отговор
    А срещу атомни бомби,има ли застраховка?

    13:28 21.08.2026

  • 3 Не вервам

    3 1 Отговор
    Бункерния Моряк и оповръщаняка медвежонката от 1 Петилетка поставят цръвени линии и твърдят,че и камък нема а падне при монгольята у блатата

    13:38 21.08.2026

  • 4 Трол

    3 2 Отговор
    Модерна работа е това. В България например отдавна трябваше да се сключват застраховки срещу калпави политици.

    14:09 21.08.2026

  • 5 Скоро

    2 1 Отговор
    Ще се отбелязват застрахованите сгради с жълто сини лампи и Мадяр ще бомби само незастрахованите...май са се учили от историята на България през 90-те

    14:18 21.08.2026

  • 6 Аз Кочо

    0 0 Отговор
    Аз ако требва оште 15г. ште плаштам наем ама кредит нема да тегля.Балона вече се спука,макар ценити да пълзят нагоре

    Коментиран от #7

    15:05 21.08.2026

  • 7 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Аз Кочо":

    Балона се спукаа иде СРИВ

    15:13 21.08.2026