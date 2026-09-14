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Град отчете рекорден ръст от 522% в търсенето на жилища под наем

Град отчете рекорден ръст от 522% в търсенето на жилища под наем

14 Септември, 2026 11:37 844 2

  • германия-
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  • търсене

Драйайх се превръща в неочакван хит сред туристи и бизнес пътници заради близостта си до летището и Франкфурт

Град отчете рекорден ръст от 522% в търсенето на жилища под наем - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германският град Драйайх, разположен южно от Франкфурт, се превърна в една от най-изненадващите Airbnb дестинации в страната. Според данни на платформата търсенията за настаняване там са нараснали с цели 522% през последните две години – повече, отколкото във всеки друг германски град.

Само между 2025 и 2026 г. ръстът е 102%, което нарежда Драйайх сред десетте германски дестинации с най-силен скок на интереса през лятото на 2026 г. Градът се нарежда редом до популярни места като Хохвахт и Шарбойц на Балтийско море, както и Плау ам Зее в Мекленбург-Предна Померания.

Причината за бума обаче не е само туризмът. Представители на местната власт посочват, че голяма част от гостите са хора, които пътуват по работа в региона Рейн-Майн. Сред тях има пилоти, които преминават обучения, лекари, участващи в конгреси, както и служители на компании, посещаващи Франкфурт и околните индустриални зони.

Ключово предимство на Драйайх е местоположението. От квартал Бухшлаг до новия Терминал 3 на летище Франкфурт се стига за около 10 минути с автомобил, а Франкфуртският панаир също е лесно достъпен. В същото време градът предлага по-спокойна среда от германския финансов център, което го прави привлекателен за краткосрочен престой.

Местни хостове вече усещат ефекта. Собственичка на Airbnb жилище в квартал Шпрендлинген разказва пред Hessenschau, че имотът ѝ е резервиран за целия месец, макар първоначално идеята за отдаване под наем там да е била посрещната със скептицизъм.

Допълнителен фактор е и по-либералният регулаторен режим. Докато във Франкфурт от 2018 г. действа специална наредба за ваканционните жилища, насочена срещу незаконното краткосрочно отдаване, в Драйайх подобни ограничения засега не са въведени. Местната администрация признава, че достъпните жилища са важна тема, но към момента няма сигнали, че Airbnb е довел до осезаем недостиг на жилищен фонд.

Тенденцията в Драйайх се вписва и в по-широка промяна в туристическото поведение в Германия. Данни на Airbnb показват, че 67,9% от резервациите в страната през лятото на 2026 г. са били за селски и по-слабо урбанизирани райони. Над 40% от резервираните преживявания са били свързани с природа и дейности на открито, следвани от история и култура.

За имотния пазар ръстът в Драйайх е показателен за нов тип търсене – не непременно към традиционни туристически центрове, а към добре свързани с големи градове места, където цените, спокойствието и достъпът до транспортна инфраструктура могат да се окажат по-важни от класическите туристически атракции.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
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  • 2 Аз Кочо

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    А други градове като Торонто и Ванкувър например отчетоха масово изселване на хора и срив на наемите както и на цените на имотите породен от смешно високите цени на имотите и на рентите. Това очаква всички балонозирани пазари по света както и тези в България

    12:06 14.09.2026