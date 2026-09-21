Собственото жилище става все по-недостъпно за германците

Мечтата за собствен дом в Германия става все по-трудно постижима. Делът на хората, които живеят в собствено жилище, е спаднал до около 41,9%, показват данните на германската статистическа служба Destatis. Това е сред най-ниските равнища в Европа и потвърждава тенденцията Германия да остава страна с висока зависимост от наемния пазар.

Собственото жилище има значение не само като покрив над главата, а и като форма на дългосрочно натрупване на имущество и защита в пенсионна възраст. Според изданието политиката разполага с инструменти, с които може да улесни достъпа до имоти, включително чрез промени в данъците и по-голяма подкрепа за купувачите на първо жилище.

Проблемът се задълбочава и от слабата строителна активност. През 2025 г. в Германия са завършени едва 206 600 жилища, което е спад от 18% спрямо предходната година и най-ниският резултат от 2012 г. насам. За сравнение, през 2020 г. са били построени над 306 000 жилища.

В същото време професионални организации настояват за данъчни облекчения за хората, които купуват първия си собствен дом. Сред обсъжданите идеи е намаляване на данъка при прехвърляне на имот, включително до 0% за определени купувачи, когато жилището ще се използва за лично обитаване. Това обаче засега е предложение, а не приета мярка.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg