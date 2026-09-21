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Собственото жилище става все по-недостъпно за германците

Собственото жилище става все по-недостъпно за германците

21 Септември, 2026 11:43 356 4

  • германия-
  • жилища-
  • строителство

Делът на домакинствата, които живеят в собствен имот, е спаднал до най-ниското си ниво от две десетилетия

Собственото жилище става все по-недостъпно за германците - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Мечтата за собствен дом в Германия става все по-трудно постижима. Делът на хората, които живеят в собствено жилище, е спаднал до около 41,9%, показват данните на германската статистическа служба Destatis. Това е сред най-ниските равнища в Европа и потвърждава тенденцията Германия да остава страна с висока зависимост от наемния пазар.

Собственото жилище има значение не само като покрив над главата, а и като форма на дългосрочно натрупване на имущество и защита в пенсионна възраст. Според изданието политиката разполага с инструменти, с които може да улесни достъпа до имоти, включително чрез промени в данъците и по-голяма подкрепа за купувачите на първо жилище.

Проблемът се задълбочава и от слабата строителна активност. През 2025 г. в Германия са завършени едва 206 600 жилища, което е спад от 18% спрямо предходната година и най-ниският резултат от 2012 г. насам. За сравнение, през 2020 г. са били построени над 306 000 жилища.

В същото време професионални организации настояват за данъчни облекчения за хората, които купуват първия си собствен дом. Сред обсъжданите идеи е намаляване на данъка при прехвърляне на имот, включително до 0% за определени купувачи, когато жилището ще се използва за лично обитаване. Това обаче засега е предложение, а не приета мярка.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Северна Корея

    2 1 Отговор
    Жилищата са безплатни, както и медицинските услуги, образованието също ... В Северна Корея е безплатно,няма безработица и няма престъпност.

    11:51 21.09.2026

  • 2 Германка търси имотен българин

    4 0 Отговор
    с цел брак.
    Може и с вънкашна тоалетнъ !

    11:52 21.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    85 процента от германците взимат 2000 евро заплата а живеят под наем и плащат по 1500 евро на месец.

    Коментиран от #4

    11:59 21.09.2026

  • 4 Вуеее

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Това твърдение е силно преувеличено и смесва няколко различни статистически данни, като създава невярна представа за реалния живот в Германия. Жилищната криза там наистина е сериозна, но числата в това твърдение са извадени от контекст или просто неточни.

    Колко души живеят под наем? Статистиката, че 85% от хората живеят под наем, се отнася конкретно за Берлин, а не за цяла Германия. За цялата страна делът на наемателите е малко над 53%, което все пак е най-високият процент в Европейския съюз.Какви са заплатите? Сумата от 2000 евро е по-близо до средната нетна заплата (чисти пари след данъци), а брутната средна заплата е значително по-висока. Минималната работна заплата в Германия осигурява около 1500 евро чисто.
    Колко се плаща за наем? Наем от 1500 евро е характерен за по-големи или луксозни апартаменти в скъпи градове като Мюнхен, Франкфурт или новоподписани договори в Берлин. В Германия съществуват строги закони, защитаващи старите договори за наем (хора, които живеят от години в едно жилище, плащат много по-ниски суми – например 700–800 евро със сметките).Освен това, според икономическата логика и изискванията на германските наемодатели, никой не би одобрил наемател със доходи от 2000 евро за апартамент с наем от 1500 евро. Масовото правило в страната е разходите за жилище да не надхвърлят 30% от общия доход на домакинството

    12:04 21.09.2026