Google строи дейта център на стратегическия остров Рождество

Google планира да изгради голям център за данни с изкуствен интелект на отдалечения австралийски остров Рождество в Индийския океан, след като подписа споразумение за облачни услуги с Министерството на отбраната по-рано тази година, според документи, прегледани от аг. Reuters и интервюта с длъжностни лица.

Плановете за центъра за данни на малкия остров, разположен на 350 км южно от Индонезия, не са били съобщавани досега и много подробности, включително прогнозирания му размер, цена и потенциално приложение, остават тайна.

Военни експерти обаче казват, че подобно съоръжение би било ценен актив на острова, който все повече се разглежда от служителите на отбраната като критична фронтова линия за наблюдение на китайските подводници и други военноморски дейности в Индийския океан.

Google е в напреднали преговори за наемане на земя близо до летището на острова, за да изгради центъра за данни, включително сделка с местна минна компания за осигуряване на енергийните му нужди, съобщиха служители на окръг Рождество.

Google, собственост на Alphabet Inc, отказа коментар по темата.

Министерството на отбраната на Австралия също не даде коментар.

Неотдавнашна настолна военна игра с участието на австралийските, американските и японските военни подчерта ролята на Коледния остров като предна линия на отбрана за Австралия във всеки регионален конфликт, особено предимствата му за изстрелване на безпилотни оръжейни системи.

Брайън Кларк, бивш стратег на ВМС на САЩ, който е ръководил военните игри, заяви, че наличието на преден възел за „командване и контрол“ на Коледния остров би било от решаващо значение при криза с Китай или друг противник.

„Центърът за данни е отчасти, за да ви позволи да извършвате видовете командване и контрол, базирани на изкуствен интелект, които ще ви трябват в бъдеще, особено ако разчитате на безпилотни системи за мисии за наблюдение, мисии за насочване и дори ангажименти“, каза Кларк, сътрудник на Института Хъдсън.

Подводните кабели осигуряват по-голяма честотна лента за комуникация от сателит и по-голяма надеждност, защото се очаква Китай да заглуши сателитните комуникации или Starlink при криза, каза той.

През юли австралийското министерство на отбраната сключи тригодишно споразумение за облачни услуги с Google. Британските военни наскоро обявиха подобно споразумение за облачни услуги с Google, което според тях ще засили споделянето на разузнавателна информация със Съединените щати.

Миналия месец Google кандидатства за австралийски екологични одобрения за изграждане на първия подводен кабел, свързващ остров Рождество със северния австралийски град Дарвин, където американската морска пехота е базирана шест месеца в годината.

Кабелната връзка с Дарвин за Google ще бъде инсталирана от американската компания SubCom, показват документи. SubCom, ексклузивният изпълнител на подводни кабели за американските военни, преди това е свързал американско-британската военна база Диего Гарсия в Индийския океан с кабел, простиращ се от Австралия до Оман.

Президентът на графството на остров Рождество Стив Перейра заяви, че администрацията му проучва въздействието върху общността на предложения център за данни, преди да даде окончателно одобрение за строителство.

Островът с площ от 135 квадратни километра, доскоро се славеше с лоши телекомуникации, а неговите 1600 жители нямаха възможности за работа. „Има подкрепа за това, тъй като този център за данни действително допринася за общността с инфраструктура, заетост и добавя икономическа стойност към острова“, каза той.

Центърът за данни е от търговска полза за Google поради местоположението му в Индийския океан между Африка, Азия и Австралия, както и поради потенциалните му приложения за отбрана.

Друго скорошно военно учение на Остров Рождество включваше бързото разполагане на усъвършенствана американска ракетна система HIMARS, монтирана на камиони, от Дарвин, което предизвика смесена реакция от жителите. Някои антивоенни протестиращи се опасяваха от въздействието върху туризма, докато бизнесмените се надяват, че засилената отбранителна дейност ще стимулира икономиката, каза Перейра.