Държава магнит за инвестиции в земеделска земя

Австралия се утвърждава като един от най-привлекателните пазари за институционални инвестиции в земеделска земя. Големите фондове виждат възможности в мащаба на местното земеделие, разнообразието от култури, ориентацията към износ и възможността чрез един пазар да се изгради сравнително диверсифициран аграрен портфейл.

Тази тенденция е във фокуса на анализ на The Weekly Times за инвестиционната стратегия на Nuveen Natural Capital, един от най-големите световни мениджъри на земеделска земя. Компанията управлява земеделски активи за около 12,1 млрд. USD в осем географски региона и повече от 60 вида земеделски култури.

Големите инвеститори се насочват към земята

Интересът към земеделската земя не е само австралийски феномен. Според проучване на Nuveen сред 800 институционални инвеститори през 2026 г. 46% от участниците, които инвестират в алтернативни активи, вече имат експозиция към земеделска земя. През 2022 г. делът им е бил едва 15%. Данните са от собствено изследване на компанията и трябва да се разглеждат именно в този контекст.

Причината е, че земята все по-често се разглежда като дългосрочен реален актив, способен да генерира доход от селскостопанска дейност и едновременно с това да запазва капиталова стойност. За големите пенсионни и инвестиционни фондове допълнителен плюс е сравнително слабата зависимост на земеделските активи от движенията на традиционните финансови пазари.

Това обаче не означава гарантирана доходност. Самата Nuveen предупреждава, че инвестициите в алтернативни активи могат да бъдат неликвидни, да носят значителен риск и не са подходящи за всеки инвеститор.

Какво прави Австралия толкова интересна

Едно от основните предимства на Австралия е мащабът и разнообразието на селскостопанското производство. В различните части на континента се отглеждат зърнени култури, памук, грозде, ядки и други трайни насаждения, а животновъдството също има огромно значение. Това позволява на големите инвеститори да разпределят капитала си между различни региони и производства, вместо да разчитат на една култура или една климатична зона.

Диверсификацията е особено важна в Австралия, където сушите, наводненията и резките промени във валежите могат значително да променят резултатите от една земеделска година.

Официалната прогноза на Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, ABARES, показва именно тази зависимост. След рекордно силната 2025-2026 г. стойността на селскостопанската продукция се очаква да намалее с 5% през 2026-2027 г. до 98,3 млрд. австралийски долара. Въпреки спада това би било второто най-високо равнище в историята.

Стойността на аграрния износ се прогнозира да намалее с 9% до 74,8 млрд. австралийски долара, основно заради по-слаби обеми при някои култури и животински продукти.

Климатът е едновременно предимство и риск

Австралийското земеделие е силно ориентирано към международните пазари, но производството остава зависимо от природните условия. По-сухата сезонна перспектива вече влияе върху решенията на фермерите повече от поскъпването на горивата и торовете. За 2026-2027 г. стойността на растениевъдната продукция се очаква да спадне с 8% до 50,9 млрд. австралийски долара.

Точно затова институционалните инвеститори не разглеждат земеделската земя просто като покупка на големи площи. Значение имат наличието на вода, качеството на почвата, инфраструктурата, достъпът до пазари и възможността за отглеждане на различни култури.

Водните права са особено важни в Австралия. Те могат да представляват отделен актив, а чуждестранните инвеститори са длъжни да регистрират придобитите водни права и права за водоползване в официалния регистър за чуждестранна собственост.

Чуждите инвеститори са под контрол

Австралия приветства чуждестранния капитал, но земеделската земя попада под специален регулаторен режим.

По общото правило чуждестранният инвеститор трябва да уведоми австралийското правителство, когато общата стойност на планираната покупка и вече притежаваната от него земеделска земя надхвърля 15 млн. австралийски долара. За инвеститори от определени държави със споразумения за свободна търговия могат да действат различни прагове.

За чуждестранните държавни инвеститори прагът е нулев, което означава, че инвестициите им подлежат на уведомяване независимо от стойността. Сделките със земеделска земя трябва да бъдат вписвани и в Register of Foreign Ownership of Australian Assets.

Земеделската земя става институционален актив

Мащабът на Nuveen показва колко сериозно големият капитал вече гледа на този сегмент. Цялата платформа Nuveen Natural Capital управлява около 14 млрд. USD активи, включително земеделска земя, гори и инвестиции, свързани с възстановяването на природния капитал. Портфейлът обхваща около 2,6 млн. акра и над 580 имота в 11 държави.

Австралия е част от тази глобална стратегия, но интересът към страната трябва да се разглежда заедно с рисковете. Сушата, водните ресурси, цените на суровините, разходите за производство и регулациите за чуждестранна собственост могат чувствително да променят възвръщаемостта.

Въпреки това фундаменталната причина за интереса остава проста: обработваемата земя е ограничен ресурс, докато глобалното търсене на храни остава устойчиво. Именно съчетанието между мащабно производство, износ и възможност за диверсификация превръща Австралия в един от ключовите пазари, наблюдавани от големите международни инвеститори.

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